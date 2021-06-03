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Красный краб-стригун (японикус). Фото пресс-службы ТИНРО

Вопрос с крабами остался

Постановление о возвращении в хозяйственный оборот нераспределенных квот добычи крабов в инвестцелях так и не вышло – власти заявили, что документ неактуален. Однако в бизнес-сообществе считают, что остается правовой пробел, который может помешать промыслу.

В 2019 г. в законодательство были внесены изменения: появился новый вид квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Такие лимиты должны распределяться на аукционах, при этом пользователи обязуются построить в России промысловые суда.

Основные объемы были проданы осенью 2019 г., однако доли квот на добычу глубоководных крабов-стригунов ангулятуса и красного тогда не нашли своих покупателей – на эти лоты никто не заявился.

Тем не менее, распределяя общие допустимые уловы на 2020 г. по видам квот, Росрыболовство отвело более 8,5 тыс. тонн глубоководных крабов под квоты вылова в инвестцелях. Власти заявили, что правовая база не позволяет перевести эти объемы для освоения традиционным пользователям.

В 2020 г. был представлен соответствующий проект постановления правительства, но выхода его пользователи так и не дождались, сообщает корреспондент Fishnews.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья (в ее состав входят добытчики глубоководных крабов) обратилась по этому поводу к отраслевому регулятору – в Министерстве сельского хозяйства РФ.

В ведомстве сообщили, что с учетом уже проведенных торгов по стригунам ангулятусу и красному документ сочли неактуальным. «С учетом результатов проведенных аукционов аппарат правительства Российской Федерации… вернул проект постановления правительства РФ «О внесении изменения в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)» в связи с утратой его актуальности», – говорится в ответе профильного департамента Минсельхоза.

В АРПП считают, что правовой пробел нужно закрыть, хотя аукционы по глубоководным крабам и прошли. «Власти сначала настаивали, что законодательство не позволяет из резерва перевести объемы предприятиям. Теперь, оказывается, поправки уже неактуальны. Мы, тем не менее, считает, что необходимо проработать этот вопрос. Возможно, договоры на доли квот будут расторгаться. Как быть тогда? Не получится ли, что эти объемы «зависнут» и будут недоступны для освоения?» – прокомментировали в ассоциации.

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НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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