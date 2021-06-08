Депутаты сдвинули рассмотрения по «прибрежке»

Госдума планирует рассмотреть законопроект по прибрежному рыболовству во втором чтении 9 июня. Документ должен решить вопросы с обработкой рыбы на борту при осуществлении промысла в таком режиме.

Напомним, что проект изменений федерального закона о рыболовстве, который внесла в ноябре в Госдуму группа парламентариев, призван был решить проблемы, с которым столкнулись прибрежники Северного бассейна. Контролирующие органы предъявляли им претензии в связи с обработкой рыбы на борту. В первом чтении поправки были приняты в феврале. Однако затем процесс движения законопроекта затянулся: не обошлось без дискуссий вокруг формулировок документа.

Во втором чтении в законопроект предложен ряд поправок – изменения, поддержанные комитетом Госдумы по аграрным вопросам, опубликованы в системе обеспечения законодательной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Комитет рекомендовал рассмотреть проект закона на заседании 8 июня, однако Совет ГД пока поставил документ в график на 9 июня.

Важно как можно скорее внести изменения в законодательство по прибрежному рыболовству – осталось совсем немного времени до подачи заявок на выбор режима промысла в 2022 г., заявили ранее в Союзе рыбопромышленников Севера. Сейчас предприятия ежегодно подают заявки на выбор вида рыболовства – промышленного или прибрежного. Прием документов проходит с 1 сентября по 1 октября года, предшествующего году осуществления промысла.

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