Российские рыбаки вносят вклад в сохранение морских экосистем

Экологически ответственное рыболовство повышает устойчивость экосистем океана и способствует сохранению уязвимых морских биотопов. Его сторонниками являются и российские компании, участвующие в программе MSC по улучшению промыслов.

Только за 2020 г. сертифицированные рыболовные компании осуществили 100 улучшений промыслов – такую статистику Морской попечительский совет (MSC) опубликовал к Всемирному дню океанов, который по инициативе ООН отмечается ежегодно 8 июня. Более половины этих мер относится к поддержанию и сохранению исчезающих, находящихся под угрозой и охраняемых видов. Как сообщает корреспондент Fishnews, активными участниками этого процесса являются и российские рыбаки.

Так, Архангельский траловый флот, «Норебо», ФЭСТ и Союз рыбопромышленников Севера в июле 2020 г. подписали соглашение о мерах по защите уязвимых биотопов Баренцева моря. Рыбопромышленники обязались по возможности ограничить промысел с использованием традиционных донных тралов в этих районах и стремиться наиболее полно регистрировать прилов морского бентоса. Сейчас эти рекомендации распространяются на 97 российских судов, ведущих промысел северо-восточной арктической трески, пикши, сайды и северной креветки.

Межрегиональная ассоциация «Ярусный промысел» приняла меры по защите морских птиц во время ярусного лова: все суда были оборудованы стримерными линиями. Мониторинг показал, что эти устройства оказались очень эффективными, случайная гибель птиц при добыче рыбы заметно снизилась.

Ассоциация добытчиков минтая совместно с отраслевой наукой расширяет программу научных наблюдателей на новые районы промысла – Восточный Сахалин и Берингово море. С привлечением специалистов Дальневосточного отделения РАН выполнена серия морских исследований для оценки влияния тралового лова минтая на птиц и млекопитающих в Западно-Беринговоморской зоне. По заказу ассоциации ученые разрабатывают селективную решетку для пелагического трала, которая будет отсеивать молодь.

Прогресс MSC-сертифицированных промыслов происходит на фоне растущего беспокойства по поводу беспрецедентного воздействия на экосистемы океанов, которое включает в том числе переловы и угрожает морскому биоразнообразию.

«Нерегулируемые методы рыболовства представляют серьезную угрозу для биоразнообразия и продуктивности наших океанов. Однако мы знаем, что при надлежащем управлении истощенные запасы и поврежденные экосистемы могут восстановиться», – подчеркнул директор по науке и стандартам MSC Рохан Карри.

В организации отметили, что более 400 промыслов, сертифицированных MSC по всему миру, уже являются лидерами в передовой практике рыболовства. Работая зачастую в тесном сотрудничестве с местными органами власти и научными организациями, они помогают стимулировать исследования и инновации, пополняя совокупность знаний в области науки о рыболовстве.

Чтобы подтвердить устойчивость, рыбный промысел должен соответствовать строгим требованиям, установленным в стандартах MSC. Но многим компаниям, даже получившим сертификат, выставляются определенные условия, которые необходимо выполнить в установленные сроки для сохранения этого статуса. Таким образом, участники программы MSC получают стимул к улучшению промысла в соответствии с передовой мировой практикой рыболовства.

С тех пор, как первые рыболовные компании прошли сертификацию MSC в 1999 г., в промыслы было внесено почти 2000 улучшений. Положительный вклад этих действий в сохранение биоресурсов Мирового океана был признан в 2020 г. Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Программой ООН по окружающей среде. Это свидетельствует, что MSC-сертифицированные промыслы находятся в авангарде борьбы с чрезмерным выловом рыбы и за поддержание биоразнообразия океана.

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