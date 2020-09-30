30 сентября 2020 года

АДМ начала сертификацию беринговоморского минтая

Ассоциация добытчиков минтая объявила о начале процесса оценки по стандартам Морского попечительского совета (MSC) тралового промысла наваринского минтая в Западно-Беринговоморской зоне.

Берингово море – второй по значимости после Охотского моря район добычи для российских минтайщиков. Ловить минтай здесь разрешено круглогодично за исключением весеннего периода массового нереста рыбы. В 2020 г. общий допустимый улов минтая в Западно-Беринговоморской зоне установлен на уровне 390 тыс. тонн.

Сертификация охватит акваторию, расположенную в Западно-Беринговоморской зоне к востоку от 174 градуса. Как рассказала Fishnews руководитель MSC в России Анисья Шепелева, оценку будет выполнять компания Lloyd’s Register, которая уже сотрудничала с Ассоциацией добытчиков минтая (АДМ) в рамках проекта по сертификации промысла в Охотском море. Аудиторы оценят состояние запасов беринговоморского минтая, степень влияния промысла на окружающую среду и эффективность системы управления рыболовством.

«В прошлом году Ассоциация добытчиков минтая запустила программу улучшения промысла с целью подготовки его для прохождения полной сертификации. Был реализован комплекс научно-исследовательских проектов, проведены морские исследования для оценки влияния тралового промысла на морских млекопитающих и птиц. Важным элементом стало увеличение количества научных наблюдателей, которые осуществляют мониторинг промысла и собирают биостатистическую информацию об уловах минтая и прилове нецелевых видов ВБР», - прокомментировал президент АДМ Алексей Буглак.

По словам директора по развитию MSC Камиля Дерикса, благодаря вступлению промысла западно-беринговоморского минтая в процесс полной оценки увеличится доля российских промыслов, участвующих в программе Морского попечительского совета.

«Усовершенствования промысла, над которыми АДМ работала совместно с другими российскими заинтересованными сторонами на протяжении нескольких лет, вселяют уверенность, что промысел получит публичную оценку в соответствии со стандартами MSC от независимой аккредитованной команды экспертов. Мы желаем АДМ успехов на этом пути», – отметил Камиль Дерикс.

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