Ассоциации наметили пути решения вопросов по ГЭЭ

Руководители ассоциаций обсудили государственную экологическую экспертизу в рыбной отрасли на конференции Fishnews Online. Эта проблематика уже много лет волнует предприятия аквакультуры, с вопросами сталкивались и рыбаки.

В обсуждении участвовали председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Роман Витязев, занимающийся вопросами ГЭЭ с 2014 г., рассказал коллегам по бизнес-сообществу о темах, волнующих предприятия аквакультуры. Предлагается исключить процедуру хотя бы для пастбищной аквакультуры и облегчить ее для других хозяйств.

Руководители ассоциаций, объединяющих предприятия в сфере добычи, обратили внимание: при контроле исполнения требований природоохранного законодательства важно обеспечить возможности для эффективного промысла водных биоресурсов, для которых не устанавливают общий допустимый улов.

Напомним, что проблематику ГЭЭ должна изучить специальная рабочая группа Общественного совета при Росрыболовстве. В ее состав вошли члены совета Георгий Мартынов, Роман Витязев, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, от Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Владимир Мазанов. Также в проработке вопросов пригласили участвовать Владимира Галицына.

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