За крупными проектами важно не забыть о небольшом бизнесе

Власти готовят изменения по правилам выделения квот - в этих условиях встает вопрос о работе малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы будущие инициативы обсуждались с добытчиками заранее, - такой посыл прозвучал на встрече членов Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций и главы Росрыбколхозсоюза.

Регулятор уже заявил о подготовке продолжения крабовых аукционов, о планах по второму этапу инвестиционных квот. При рассмотрении этих изменений нужно обратить внимание не только на крупные компании, но и на последствия для малого и среднего бизнеса, подчеркнул председатель Союза рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюза) Андрей Ануфриев на конференции Fishnews Online.

Члены объединения тоже смотрят в будущее и хотели бы обновлять флот, строят суда, однако малым и средним предприятиям сложнее выжить, чем крупному бизнесу, напомнил руководитель Росрыбколхозсоюза. Любые встряски вызывают тревогу.

Важно посмотреть, как завершится первый этап программы выделения квот, оценить, каковы результаты и какие есть проблемы, считает Андрей Ануфриев.

Необходимо не торопиться и проанализировать последствия уже внесенных по квотам изменений, поддержал коллегу президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Но есть опасения, что ждать власти не будут, добавил он.

Руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов заявил о важности исключения из второй волны аукционов такого специфического объекта промысла, как глубоководные крабы. Многие годы действующие пользователи нарабатывали опыт по этому направлению, за счет него финансировалось развитие промысла и других глубоководных видов биоресурсов. Непродуманное решение способно погубить все эти результаты, подчеркнул руководитель АРПП.

Главы отраслевых объединений обсудили и работу отрасли в условиях пандемии. Предприятиям приходится перестраиваться под ограничения, которые вводятся в связи с эпидобстановкой.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, комментируя тему квот, обратил внимание на то, что государство рассматривает варианты выделения объемов под строительство портовой инфраструктуры.

На онлайн-конференции Fishnews обсуждалась также тема прибрежного рыболовства. Северный бассейн ждет изменений, которые приняли законодатели, но впереди еще выпуск подзаконной базы, напомнил Валентин Балашов.

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