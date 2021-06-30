Заводы для второй волны

В предыдущие годы инженеры «Дальрыбтехцентра» приняли активное участие в реализации проектов по программе инвестквот. При подготовке второй волны программы государству важно проанализировать состояние всей цепочки прохождения рыбопродукции, отмечает генеральный директор ДРТЦ Артем Шевченко.

На счету «Дальрыбтехцентра» такие проекты, как полное технологическое оснащение заводов для компаний «Русский минтай» в Приморье и «Невод» на Сахалине, а также отдельные поставки на различные заводы Дальнего Востока.

«Интересным опытом в техническом плане для нас, конечно, стал перерабатывающий завод «Русского минтая», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко. – На заводе сделан акцент на выпуске продукции высокой добавленной стоимости – филе, стейков и т.д. Это было новое для нас направление, в чем-то приходилось работать на опережение, закладывая возможности для дальнейшего технического развития цехов. Наши специалисты достойно справились со своей задачей, это подтверждает стабильный рабочий процесс на предприятии сегодня. Кроме того, в этом проекте мы выполнили комплексную автоматизацию производства с использованием российского программного обеспечения».

Все это, по словам собеседника издания, специалисты ДРТЦ готовы реализовать и на заводах новых заказчиков.

Сегодня в компании следят за обсуждением продолжения инвестпрограммы – что решат по второй волне. Само направление взято правильное, полагает Артем Шевченко, в стране должно быть достаточно мощностей, которые позволяли бы принимать и перерабатывать в необходимом объеме собственные добываемые ресурсы. Однако все должно быть без перегибов, подчеркивает он: «Не стоит сегодня застраивать заводами по выпуску филе каждый клочок земли. Но для крупных компаний иметь такое производство вполне уместно. Хотя многие из них и без инвестквот, самостоятельно реализуют подобные проекты и на берегу, и на судах».

Комментируя планы регулятора проанализировать загруженность действующих заводов по переработке тихоокеанских лососей, представитель отрасли пищевого машиностроения отмечает: принимая для себя решение об объемах и специализации своего производства, предприятия самостоятельно учитывают целый комплекс факторов. По словам Артема Шевченко, существуют законы рынка, собственные компетенции компаний, но, с другой стороны, есть и государственный регулятор, роль которого – действовать стратегически. «Конечно, если государство обязывает бизнес инвестировать, то всем должно быть ясно, для чего это делается. Не потому ведь, что такова политика партии, как говорится. В первую очередь есть экономика, вряд ли кто-то будет заинтересован строить «потемкинские деревни», чтобы в итоге обанкротиться», – отмечает собеседник Fishnews.

Должно ли государство как-то способствовать продвижению продукции, обязывая рыбаков вкладываться в наращивание производственных сил? «Этот вопрос касается любой отрасли, не только рыбной. Государству вообще важно видеть всю цепочку прохождения продукции, нельзя отдельно заниматься первыми двумя-тремя звеньями, не учитывая существование остальных десяти. Регулятор должен видеть картину целиком и подключаться к решению проблем, возникающих на каждом этапе, – уверен генеральный директор ДРТЦ. – Поэтому, конечно, важно охватывать всю цепочку – и добычу сырья, и переработку, и сбыт, и логистику».

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