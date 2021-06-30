Интервью

30 июня 2021 года
Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Артем ШЕВЧЕНКО, Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Росрыболовство настраивает рыбаков на второй этап программы инвестиционных квот, а заодно и на пересмотр эффективности действующих лососевых перерабатывающих заводов. Что думают об этом сами рыбаки, регулятор пообещал в подробностях узнать у бизнес-сообщества. А как оценивают такие планы те, кто помогает рыбопромышленникам не только строить производства в рамках госпрограмм, но и «буднично» модернизировать технические мощности, готовиться к очередной путине или устранять неполадки на берегу и в море?

Об опыте участия в стройках первой волны инвестквот и выводах, о текущих проектах и новинках оборудования и сервиса для рыбаков журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

ОПЫТ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

Артем Георгиевич, расскажите о проектах, в которых ДРТЦ принял участие в рамках инвестиционной программы под квоты.

– В предыдущие годы мы приняли достаточно активное участие в этой программе. На счету «Дальрыбтехцентра» такие проекты, как полное технологическое оснащение заводов для компаний «Русский минтай» в Приморье и «Невод» на Сахалине, а также отдельные поставки на различные заводы Дальнего Востока.

Сейчас следим за обсуждением продолжения инвестпрограммы – что решат по второй волне. Само направление взято правильное: в стране действительно должно быть достаточно мощностей, которые позволяли бы принимать и перерабатывать в необходимом объеме собственные добываемые ресурсы. Последняя ситуация с минтаем в очередной раз это подтвердила. Все должно быть, конечно, без перегибов: не стоит сегодня застраивать заводами по выпуску филе каждый клочок земли. Но для крупных компаний иметь такое производство вполне уместно. Хотя многие из них и без инвестквот, самостоятельно реализуют подобные проекты и на берегу, и на судах.

Но, возвращаясь к планам по второй волне, могу с уверенностью сказать: у «Дальрыбтехцентра» есть необходимый опыт и наработки – от проектирования до монтажа. Так что мы будем готовы сразу включиться в работу по новым проектам.

А какие новые компетенции приобрел ДРТЦ, реализуя предыдущие инвестпроекты?

– Интересным опытом в техническом плане для нас, конечно, стал перерабатывающий завод «Русского минтая». Он был запущен летом прошлого года. На заводе сделан акцент на выпуске продукции высокой добавленной стоимости – филе, стейков и т.д. Это было новое для нас направление, в чем-то приходилось работать на опережение, закладывая возможности для дальнейшего технического развития цехов. Наши специалисты достойно справились со своей задачей, это подтверждает стабильный рабочий процесс на предприятии сегодня.

Завод «Русский минтай» запущен в 2020 году в Приморском крае

Кроме того, в этом проекте мы выполнили комплексную автоматизацию производства с использованием российского программного обеспечения. Оно позволяет оператору с компьютера управлять технологическими линиями, контролировать параметры производства и продукции на разных этапах, выявлять возможные неисправности в работе оборудования, собирать статистику для отчетности каждого участка и производства в целом.

Все это мы готовы реализовать и на заводах наших новых заказчиков.

РЫНОК ИЛИ СТРАТЕГИЯ?

Росрыболовство намерено проанализировать загруженность действующих заводов по переработке тихоокеанских лососей – в рамках обсуждения вопроса предоставления участков под вылов анадромных. Планируется изучить, насколько эффективно работают заводы и есть ли возможность использовать их мощности круглогодично, а не три-четыре месяца. Как вы можете прокомментировать такие планы?

– Как показывает опыт работы с рыбопромышленниками из разных районов Дальнего Востока, принимая для себя решение об объемах и специализации своего производства, предприятия учитывают целый комплекс факторов. Кто-то, например, традиционно занимается именно красной рыбой: он глубоко разбирается в специфике этого вида промысла, за годы у него сложились стабильные связи с покупателями продукции, отстроены схемы доставки – он уверенно чувствует себя в выбранной нише. А у кого-то есть доступ к разным ресурсам практически круглый год – конечно, в этом случае предприятию требуется универсальный завод, и рыбак ставит соответствующие задачи инженерам.

Сказать, что у кого-то бизнес-модель правильная, а у кого-то нет, мы не можем. Здесь нет единого верного решения, возможны разные комбинации. Существуют законы рынка, а также компетенции компании, которые помогают бизнесу отстраиваться самостоятельно, выбирать наиболее выгодные решения.

Но, с другой стороны, есть государственный регулятор, и его роль – действовать стратегически.

Судя по всему, в случае с лососевыми заводами действительно ставится задача не только увеличить экономическую отдачу от отрасли, но и повысить ее прочность на случай форс-мажорных обстоятельств.

– В стратегическом плане государственное регулирование необходимо. Особенно когда затрагиваются вопросы продовольственной безопасности страны – здесь рискованно следовать исключительно за рынком.

Во-первых, речь идет об эксплуатации биоресурсов, которым необходимо обеспечить условия для возобновления. Во-вторых, стратегия необходима еще и в плане технического оснащения отрасли. Берег важно отстроить на уверенную работу, но без флота он не выстоит. Ни одна рыболовная страна не сможет обеспечить свою независимость, не имея в распоряжении современных судов.

Считаю, что кампания по обновлению флота, которая была развернута с запуском программы инвестквот, несмотря на все проблемы, сама по себе необходима. Но важно, чтобы принимаемые государством решения были сбалансированны: однозначно важно и развитие берега, так как с ним связаны социальные и экономические вопросы, и развитие флота – как я уже говорил, без него работа рыбного хозяйства немыслима.

А как, на ваш взгляд, избежать появления избыточных мощностей? Может быть, стоит говорить о том, что государству важно не только обязывать рыбаков вкладываться в наращивание производственных сил, но и принимать участие в обеспечении сбыта всей той рыбопродукции, которая будет производиться внутри страны?

– Конечно, если государство обязывает бизнес инвестировать, то всем должно быть ясно, для чего это делается. Не потому ведь, что такова политика партии, как говорится. В первую очередь есть экономика, вряд ли кто-то будет заинтересован строить «потемкинские деревни», чтобы в итоге обанкротиться.

Должно ли государство как-то способствовать продвижению продукции? Этот вопрос касается любой отрасли, не только рыбной. Государству вообще важно видеть всю цепочку прохождения продукции, нельзя отдельно заниматься первыми двумя-тремя звеньями, не учитывая существование остальных десяти. Регулятор должен видеть картину целиком и подключаться к решению проблем, возникающих на каждом этапе. Чтобы не появлялось потом каких-то «бутылочных горлышек» или пробок, когда вначале создаются мощные производства, а потом выясняется, что рынок не готов потреблять такие объемы продукции. Или, наоборот, сырья окажется недостаточно для загрузки новых заводов и судов.

Поэтому, конечно, важно охватывать всю цепочку – и добычу сырья, и переработку, и сбыт, и логистику.

Возможно, тогда и к обсуждению второй волны инвестиционных квот стоит приглашать не только рыбаков, переработчиков и судостроителей?..

– Важно привлекать к дискуссии всех – от рыбаков до перевозчиков, дистрибьюторов, сетей, научных, а также инженерно-производственных организаций. И, конечно, на основе полученной информации регулятору стоит выстраивать стратегию и планировать не на 3-5 лет, а на 10-15.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чем заняты сегодня специалисты в цехах и конструкторском бюро «Дальрыбтехцентра»?

– Из масштабных – два проекта на западном побережье Камчатки: реализуются у нас на текущий момент. Прямо сейчас (на конец апреля 2021 года. – Прим. ред.) мы монтируем большой завод для компании «Колхоз Октябрь» в районе села Устьевого. На месте работают наши специалисты-автоматчики и монтажная бригада. Я сам только что вернулся с Камчатки, инспектировал ход работ. Масштабы, конечно, впечатляют. Каждый раз в таких поездках еще больше поражает то, в каких условиях, насколько далеко от цивилизации наши рыбопромышленники решаются создавать столь глобальные производства: буквально с нуля на побережье, куда можно добраться лишь на спецтехнике или на вертолетах… В этом году завод будет запущен.

Завод компании «Колхоз Октябрь» в районе села Устьевого Камчатского края будет запущен в этом году

Наш второй проект – это цех по переработке камбалы и наваги (под уловы «прибрежки») для компании «Охотское». В мае отгружаем, монтируем и в июле сдаем объект заказчику.

Кроме того, мы выполняли заказы наших постоянных партнеров – компаний «Вывенское», «Корякморепродукт», «Лойд-Фиш». Каждому надо было технически подготовить производства к лососевой путине, сейчас идут отгрузки всего необходимого – успеваем к открытию сезона.

Еще в начале года переоборудовали два СРТМа.

В этом году вы также запустили в серийное производство мобильные дезинфекторы для пищевой продукции.

– В условиях пандемии коронавируса производители рыбопродукции и транспортники столкнулись с новыми требованиями стран-импортеров. В частности, Китай начал перепроверки российских предприятий-поставщиков, был введен регламент по дезинфекции замороженной продукции. Среди обязательных требований – обработка внутренней и внешней упаковки.

От разработки мобильных дезинфекторов до их запуска в производство прошло всего несколько месяцев

В конце 2020 года наши конструкторы взялись за разработку, а уже в начале этого года мы запустили в производство мобильные дезинфекторы. Производительность модулей достаточно высокая – 40 и более тонн в час. Компактные размеры позволяют размещать его даже на судне. Это оборудование закупили многие приморские и камчатские порты, береговые заводы и некоторые компании-дистрибьюторы, которые занимаются отгрузкой товара за рубеж.

Мы рады, что смогли оперативно предложить решение проблемы и помочь многим компаниям.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Год назад в интервью вы упоминали о планах «Дальрыбтехцентра» по созданию машин – аналогов мировых производителей. Удалось приступить к работе в этом направлении?

– На самом деле у нас немало планов, которые мы стараемся реализовывать на нашем заводе. Выходит не так быстро, как хотелось бы: загрузка завода с каждым годом растет и инженерно-технический состав занят решением оперативных задач. Но разработку и изготовление новых изделий мы ведем постоянно. Помимо уже упомянутых дезинфекторов, разрабатываем линейку весового оборудования, в этом году спроектировали и изготовили первый рыбонасос.

Рыбонасос, разработанный инженерами «Дальрыбтехцентра»

При создании этого оборудования мы привлекали не только наших специалистов, но и учитывали опыт наших партнеров-рыбаков, особенно помогли специалисты «Корякморепродукта». Что-то подглядели в решениях иностранных производителей. Но в целом, за исключением вакуумного насоса, это получилась полностью российская разработка. Первые цеховые испытания в присутствии заказчиков уже прошли, сейчас дорабатываем насос и повезем его на рыболовецкое предприятие, где пройдут испытания уже в реальных условиях на путине. В будущем делаем определенную ставку на это оборудование.

Готовы предложить заказчикам и ряд других новых изделий, например разделочные линии.

Так что идей у нас масса – будем претворять их в жизнь.

Речь не только об оборудовании, но и новых сервисах для рыбаков? Насколько мне известно, «Дальрыбтехцентр» планирует взяться и за ремонт сложного иностранного оборудования?

– Мы поняли, что без этих компетенций не обойтись в судоремонте – мы хотели бы полностью закрывать и это направление, а здесь для оказания полноценных услуг, помимо конвейеров и бункеров, необходимо ремонтировать и технологическое оборудование, в том числе современное.

В этом вопросе планируете взаимодействовать с производителями оборудования?

– Да, речь идет о наиболее ходовых брендах, и сейчас мы на стадии проработки этого вопроса – как производители отнесутся к этой идее, как будет налажена поставка ЗИП. Но мы точно знаем, что потребность в таком сервисе у рыбаков есть, и объективно от этого выиграли бы все – и производители техники, и пользователи.

Для нас же такая перспектива актуальна в первую очередь в плане судоремонта: если мы хотим выйти на ремонт, допустим, судовых фабрик, то должны быть готовыми оказывать полный спектр услуг, вплоть до обслуживания сложной современной техники.

Вопрос судоремонта на Дальнем Востоке сегодня действительно стоит остро. Об этом упоминалось и на одном из недавних круглых столов в Совете Федерации. А что насчет кадров? Открывая новое направление, найдете для себя специалистов?

– А куда деваться? Найдем, доучим – в принципе, в «Дальрыбтехцентре» мы уже научились справляться с этой проблемой. Хотя, конечно, несмотря на все усилия с нашей стороны, в более масштабном плане проблема с техническими кадрами, к сожалению, никак не решается.

Этот вопрос очень сильно сдерживает развитие отрасли и экономики России в целом. Если бы сегодня на предприятиях было достаточно людей с качественным техническим образованием, то вопросы и судостроения для рыбаков, и судоремонта решались бы намного эффективнее и быстрее.

Наталья СЫЧЁВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июнь 2021 г.

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