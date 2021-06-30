Росрыболовство настраивает рыбаков на второй этап программы инвестиционных квот, а заодно и на пересмотр эффективности действующих лососевых перерабатывающих заводов. Что думают об этом сами рыбаки, регулятор пообещал в подробностях узнать у бизнес-сообщества. А как оценивают такие планы те, кто помогает рыбопромышленникам не только строить производства в рамках госпрограмм, но и «буднично» модернизировать технические мощности, готовиться к очередной путине или устранять неполадки на берегу и в море?

Об опыте участия в стройках первой волны инвестквот и выводах, о текущих проектах и новинках оборудования и сервиса для рыбаков журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

ОПЫТ ПЕРВОЙ ВОЛНЫ

– Артем Георгиевич, расскажите о проектах, в которых ДРТЦ принял участие в рамках инвестиционной программы под квоты.

– В предыдущие годы мы приняли достаточно активное участие в этой программе. На счету «Дальрыбтехцентра» такие проекты, как полное технологическое оснащение заводов для компаний «Русский минтай» в Приморье и «Невод» на Сахалине, а также отдельные поставки на различные заводы Дальнего Востока.

Сейчас следим за обсуждением продолжения инвестпрограммы – что решат по второй волне. Само направление взято правильное: в стране действительно должно быть достаточно мощностей, которые позволяли бы принимать и перерабатывать в необходимом объеме собственные добываемые ресурсы. Последняя ситуация с минтаем в очередной раз это подтвердила. Все должно быть, конечно, без перегибов: не стоит сегодня застраивать заводами по выпуску филе каждый клочок земли. Но для крупных компаний иметь такое производство вполне уместно. Хотя многие из них и без инвестквот, самостоятельно реализуют подобные проекты и на берегу, и на судах.

Но, возвращаясь к планам по второй волне, могу с уверенностью сказать: у «Дальрыбтехцентра» есть необходимый опыт и наработки – от проектирования до монтажа. Так что мы будем готовы сразу включиться в работу по новым проектам.

– А какие новые компетенции приобрел ДРТЦ, реализуя предыдущие инвестпроекты?

– Интересным опытом в техническом плане для нас, конечно, стал перерабатывающий завод «Русского минтая». Он был запущен летом прошлого года. На заводе сделан акцент на выпуске продукции высокой добавленной стоимости – филе, стейков и т.д. Это было новое для нас направление, в чем-то приходилось работать на опережение, закладывая возможности для дальнейшего технического развития цехов. Наши специалисты достойно справились со своей задачей, это подтверждает стабильный рабочий процесс на предприятии сегодня.

Кроме того, в этом проекте мы выполнили комплексную автоматизацию производства с использованием российского программного обеспечения. Оно позволяет оператору с компьютера управлять технологическими линиями, контролировать параметры производства и продукции на разных этапах, выявлять возможные неисправности в работе оборудования, собирать статистику для отчетности каждого участка и производства в целом.

Все это мы готовы реализовать и на заводах наших новых заказчиков.

РЫНОК ИЛИ СТРАТЕГИЯ?

– Росрыболовство намерено проанализировать загруженность действующих заводов по переработке тихоокеанских лососей – в рамках обсуждения вопроса предоставления участков под вылов анадромных. Планируется изучить, насколько эффективно работают заводы и есть ли возможность использовать их мощности круглогодично, а не три-четыре месяца. Как вы можете прокомментировать такие планы?

– Как показывает опыт работы с рыбопромышленниками из разных районов Дальнего Востока, принимая для себя решение об объемах и специализации своего производства, предприятия учитывают целый комплекс факторов. Кто-то, например, традиционно занимается именно красной рыбой: он глубоко разбирается в специфике этого вида промысла, за годы у него сложились стабильные связи с покупателями продукции, отстроены схемы доставки – он уверенно чувствует себя в выбранной нише. А у кого-то есть доступ к разным ресурсам практически круглый год – конечно, в этом случае предприятию требуется универсальный завод, и рыбак ставит соответствующие задачи инженерам.

Сказать, что у кого-то бизнес-модель правильная, а у кого-то нет, мы не можем. Здесь нет единого верного решения, возможны разные комбинации. Существуют законы рынка, а также компетенции компании, которые помогают бизнесу отстраиваться самостоятельно, выбирать наиболее выгодные решения.

Но, с другой стороны, есть государственный регулятор, и его роль – действовать стратегически.

– Судя по всему, в случае с лососевыми заводами действительно ставится задача не только увеличить экономическую отдачу от отрасли, но и повысить ее прочность на случай форс-мажорных обстоятельств.

– В стратегическом плане государственное регулирование необходимо. Особенно когда затрагиваются вопросы продовольственной безопасности страны – здесь рискованно следовать исключительно за рынком.

Во-первых, речь идет об эксплуатации биоресурсов, которым необходимо обеспечить условия для возобновления. Во-вторых, стратегия необходима еще и в плане технического оснащения отрасли. Берег важно отстроить на уверенную работу, но без флота он не выстоит. Ни одна рыболовная страна не сможет обеспечить свою независимость, не имея в распоряжении современных судов.

Считаю, что кампания по обновлению флота, которая была развернута с запуском программы инвестквот, несмотря на все проблемы, сама по себе необходима. Но важно, чтобы принимаемые государством решения были сбалансированны: однозначно важно и развитие берега, так как с ним связаны социальные и экономические вопросы, и развитие флота – как я уже говорил, без него работа рыбного хозяйства немыслима.

– А как, на ваш взгляд, избежать появления избыточных мощностей? Может быть, стоит говорить о том, что государству важно не только обязывать рыбаков вкладываться в наращивание производственных сил, но и принимать участие в обеспечении сбыта всей той рыбопродукции, которая будет производиться внутри страны?

– Конечно, если государство обязывает бизнес инвестировать, то всем должно быть ясно, для чего это делается. Не потому ведь, что такова политика партии, как говорится. В первую очередь есть экономика, вряд ли кто-то будет заинтересован строить «потемкинские деревни», чтобы в итоге обанкротиться.

Должно ли государство как-то способствовать продвижению продукции? Этот вопрос касается любой отрасли, не только рыбной. Государству вообще важно видеть всю цепочку прохождения продукции, нельзя отдельно заниматься первыми двумя-тремя звеньями, не учитывая существование остальных десяти. Регулятор должен видеть картину целиком и подключаться к решению проблем, возникающих на каждом этапе. Чтобы не появлялось потом каких-то «бутылочных горлышек» или пробок, когда вначале создаются мощные производства, а потом выясняется, что рынок не готов потреблять такие объемы продукции. Или, наоборот, сырья окажется недостаточно для загрузки новых заводов и судов.

Поэтому, конечно, важно охватывать всю цепочку – и добычу сырья, и переработку, и сбыт, и логистику.

– Возможно, тогда и к обсуждению второй волны инвестиционных квот стоит приглашать не только рыбаков, переработчиков и судостроителей?..

– Важно привлекать к дискуссии всех – от рыбаков до перевозчиков, дистрибьюторов, сетей, научных, а также инженерно-производственных организаций. И, конечно, на основе полученной информации регулятору стоит выстраивать стратегию и планировать не на 3-5 лет, а на 10-15.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

– Чем заняты сегодня специалисты в цехах и конструкторском бюро «Дальрыбтехцентра»?

– Из масштабных – два проекта на западном побережье Камчатки: реализуются у нас на текущий момент. Прямо сейчас (на конец апреля 2021 года. – Прим. ред.) мы монтируем большой завод для компании «Колхоз Октябрь» в районе села Устьевого. На месте работают наши специалисты-автоматчики и монтажная бригада. Я сам только что вернулся с Камчатки, инспектировал ход работ. Масштабы, конечно, впечатляют. Каждый раз в таких поездках еще больше поражает то, в каких условиях, насколько далеко от цивилизации наши рыбопромышленники решаются создавать столь глобальные производства: буквально с нуля на побережье, куда можно добраться лишь на спецтехнике или на вертолетах… В этом году завод будет запущен.

Наш второй проект – это цех по переработке камбалы и наваги (под уловы «прибрежки») для компании «Охотское». В мае отгружаем, монтируем и в июле сдаем объект заказчику.

Кроме того, мы выполняли заказы наших постоянных партнеров – компаний «Вывенское», «Корякморепродукт», «Лойд-Фиш». Каждому надо было технически подготовить производства к лососевой путине, сейчас идут отгрузки всего необходимого – успеваем к открытию сезона.

Еще в начале года переоборудовали два СРТМа.

– В этом году вы также запустили в серийное производство мобильные дезинфекторы для пищевой продукции.

– В условиях пандемии коронавируса производители рыбопродукции и транспортники столкнулись с новыми требованиями стран-импортеров. В частности, Китай начал перепроверки российских предприятий-поставщиков, был введен регламент по дезинфекции замороженной продукции. Среди обязательных требований – обработка внутренней и внешней упаковки.

В конце 2020 года наши конструкторы взялись за разработку, а уже в начале этого года мы запустили в производство мобильные дезинфекторы. Производительность модулей достаточно высокая – 40 и более тонн в час. Компактные размеры позволяют размещать его даже на судне. Это оборудование закупили многие приморские и камчатские порты, береговые заводы и некоторые компании-дистрибьюторы, которые занимаются отгрузкой товара за рубеж.

Мы рады, что смогли оперативно предложить решение проблемы и помочь многим компаниям.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

– Год назад в интервью вы упоминали о планах «Дальрыбтехцентра» по созданию машин – аналогов мировых производителей. Удалось приступить к работе в этом направлении?

– На самом деле у нас немало планов, которые мы стараемся реализовывать на нашем заводе. Выходит не так быстро, как хотелось бы: загрузка завода с каждым годом растет и инженерно-технический состав занят решением оперативных задач. Но разработку и изготовление новых изделий мы ведем постоянно. Помимо уже упомянутых дезинфекторов, разрабатываем линейку весового оборудования, в этом году спроектировали и изготовили первый рыбонасос.

При создании этого оборудования мы привлекали не только наших специалистов, но и учитывали опыт наших партнеров-рыбаков, особенно помогли специалисты «Корякморепродукта». Что-то подглядели в решениях иностранных производителей. Но в целом, за исключением вакуумного насоса, это получилась полностью российская разработка. Первые цеховые испытания в присутствии заказчиков уже прошли, сейчас дорабатываем насос и повезем его на рыболовецкое предприятие, где пройдут испытания уже в реальных условиях на путине. В будущем делаем определенную ставку на это оборудование.

Готовы предложить заказчикам и ряд других новых изделий, например разделочные линии.

Так что идей у нас масса – будем претворять их в жизнь.

– Речь не только об оборудовании, но и новых сервисах для рыбаков? Насколько мне известно, «Дальрыбтехцентр» планирует взяться и за ремонт сложного иностранного оборудования?

– Мы поняли, что без этих компетенций не обойтись в судоремонте – мы хотели бы полностью закрывать и это направление, а здесь для оказания полноценных услуг, помимо конвейеров и бункеров, необходимо ремонтировать и технологическое оборудование, в том числе современное.

– В этом вопросе планируете взаимодействовать с производителями оборудования?

– Да, речь идет о наиболее ходовых брендах, и сейчас мы на стадии проработки этого вопроса – как производители отнесутся к этой идее, как будет налажена поставка ЗИП. Но мы точно знаем, что потребность в таком сервисе у рыбаков есть, и объективно от этого выиграли бы все – и производители техники, и пользователи.

Для нас же такая перспектива актуальна в первую очередь в плане судоремонта: если мы хотим выйти на ремонт, допустим, судовых фабрик, то должны быть готовыми оказывать полный спектр услуг, вплоть до обслуживания сложной современной техники.

– Вопрос судоремонта на Дальнем Востоке сегодня действительно стоит остро. Об этом упоминалось и на одном из недавних круглых столов в Совете Федерации. А что насчет кадров? Открывая новое направление, найдете для себя специалистов?

– А куда деваться? Найдем, доучим – в принципе, в «Дальрыбтехцентре» мы уже научились справляться с этой проблемой. Хотя, конечно, несмотря на все усилия с нашей стороны, в более масштабном плане проблема с техническими кадрами, к сожалению, никак не решается.

Этот вопрос очень сильно сдерживает развитие отрасли и экономики России в целом. Если бы сегодня на предприятиях было достаточно людей с качественным техническим образованием, то вопросы и судостроения для рыбаков, и судоремонта решались бы намного эффективнее и быстрее.

Наталья СЫЧЁВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Июнь 2021 г.