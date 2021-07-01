Сенаторы планируют вернуться к теме инвестквот

В осеннюю сессию Совет Федерации собирается провести круглый стол о возможном влиянии расширения механизма инвестквот на состояние рыбной отрасли. Федеральные ведомства ранее заявили о планах по продолжению программы.

Информация о круглом столе, посвященном возможному влиянию расширения механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние рыбохозяйственных комплексов, размещена на сайте Совета Федерации. Мероприятие стоит в графике на октябрь-ноябрь.

Напомним, что сенаторы осуществляют парламентский контроль за реализацией программы инвестквот. На площадке Совфеда неоднократно проводились совещания по проблеме отставания верфей от графика строительства промысловых судов.

Федеральное агентство по рыболовству ранее заявило, что для развития отрасли программа инвестквот будет продолжена. «В этом году нам необходимо принять законодательство, которое даст старт второму этапу инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна», - сообщил руководитель ФАР Илья Шестаков на коллегии ведомства в апреле.

Но контуры будущей программы еще будут обсуждаться. В интервью Fishnews глава Росрыболовства отметил, что не снят вопрос строительства не только заводов, но и других объектов береговой инфраструктуры.

«То, как разворачиваются события этого года с экспортом рыбной продукции, подтверждает необходимость вмешательства государства в развитие профильной инфраструктуры. Холодильных мощностей, для того чтобы обеспечить хранение уловов, сейчас недостаточно.

Те проекты, которые ранее заявлялись, не реализованы в полном объеме. Поэтому рассматриваем, как можно применить нематериальные активы - квоты - для развития важнейшей части инфраструктуры. Но так как это новый возможный вид инвестиционного объекта, то внимательно смотрим на все составляющие программы: какие объемы выделять, какие требования к инвестиционным объектам предъявлять. Как только концепция будет готова, начнем обсуждение со всеми заинтересованными сторонами», - рассказал Илья Шестаков.

По действующему законодательству, инвестиционные квоты выделяются по строительство промысловых судов и перерабатывающих береговых заводов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews