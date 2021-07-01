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Продукция на рыбном рынке в Японии

Японцы стали меньше налегать на рыбу

В Японии профильное агентство опубликовало ежегодную «Белую книгу по рыболовству». Авторы доклада, в частности, указывают на продолжающееся снижение потребления рыбы и морепродуктов в стране.

Продажи и потребление

Выручка от японского рыбного экспорта значительно снизилась из-за пандемии. Объемы производства для внутреннего рынка продолжают уменьшаться, хотя в последние годы стоимость рыбы и морепродуктов в стране растет, пишет портал Seafood Source.

В мире потребление рыбопродукции на душу населения удвоилось последние 50 лет, в Японии же эти показатели снижаются, отмечают авторы «Белой книги». По их данным, сейчас страна отстает от Норвегии и Южной Кореи и скоро сравняется с Индонезией и Китаем.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменились и вкусовые предпочтения японцев: если раньше они выбирали кальмара и креветку, то сейчас - лосося, тунца и желтохвоста. Предположительно, это связано с низкими уловами кальмара и ростом цен на него. Из-за распространения коронавируса расходы населения на питание вне дома сократились, а покупки рыбы и морепродуктов для готовки выросли.

По данным соцопросов, японцы, желающие увеличить потребление рыбопродукции, руководствуются заботой о своем здоровье. Желающие сократить – указывают на рост цен и трудоемкость приготовления.

Растет внимание потребителей к безопасности продукции и рациональности использования рыбных ресурсов. В Японии распространены международные экомаркировки Морского попечительского совета (MSC), Попечительского совета по аквакультуре (ASC) и национального Морского эколейбла (Marine Eco-Label, MEL). По данным «Белой книги», десять японских промыслов прошли MSC-сертификацию, 300 рыбопереработчиков и дистрибуторов обладают сертификатом цепочки поставок (CoC). Кроме того, правительство продвигает региональный брендинг и соблюдение принципов ХАССП (HACCP) для расширения экспортных возможностей.

Субсидии

В докладе указано, что одной из главных тем для международных переговоров в прошедшем году была готовящаяся отмена чрезмерных субсидий для рыболовства. Япония обеспокоена усилением китайского промыслового флота и заинтересована в прекращении его поддержки со стороны руководства КНР.

В то же время власти Страны восходящего солнца хотят сохранить некоторые собственные субсидии, иначе расходы на топливо превысят правительственные дотации японских рыбохозяйственных кооперативов.

Защита запасов

В 2020 г. в Японии вступил в силу первый за 70 лет пакет поправок к действующему закону о рыболовстве. В числе прочего изменения предполагают установление общего допустимого улова для большинства объектов промысла.

Правительство хочет к 2023 г. перевести в «одуемые» 80% всех облавливаемых видов. Для этого в текущем году необходимо уделить большое внимание оценке запасов, подчеркивают авторы доклада.

Для снижения ущерба прибрежному промыслу и марикультуре Агентство по рыболовству Японии намерено поддержать разработку системы сетевых автоматических наблюдательных устройств информирования о красных приливах и дефиците кислорода в воде.

Кадры

Еще одно направление, которому следует уделить большое внимание в 2021 г., по мнению авторов «Белой книги», - кадровый дефицит. Агентство намерено приложить усилия для привлечения в отрасль молодых профессионалов. В частности, предполагается разрешить сдавать квалификационные экзамены по морскому делу устно, а не письменно. Кроме того, будет расширена подготовка иностранных стажеров, а дотируемым государством рыбохозяйственным кооперативам настоятельно порекомендуют привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа.

Как и в прошлом году, власти будут содействовать привлечению в отрасль женщин, особенно на руководящие должности в рыбохозяйственные кооперативы. В настоящий момент среди руководителей кооперативов их вообще нет, отмечено в «Белой книге». Женщины в основном задействованы в рыбопереработке и разработке специализированных продуктов, а также в управлении продажами.

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