Общественный совет задаст вопросы по «Меркурию»

Общественный совет при Росрыболовстве направит обращения по вопросам работы системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Также поднята тема регламента проверок предприятий-экспортеров на соответствие требованиям третьих стран.

Общественный совет при Росрыболовстве рассчитывает расширить практику участия своих представителей в заседаниях советов при других федеральных ведомствах. В июне была организована такая работа на заседании Общественного совета при Россельхознадзоре.

Одной из тем стало использование системы оформления ветеринарно-сопроводительных документов «Меркурий». Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья и компания «Южморрыбфлот» предложили рассмотреть два вопроса, рассказал член совета при Росрыболовстве Михаил Щетинин. Первое - механизм ветсертификации через «Меркурий» не учитывает производственные процессы на рыбопромысловых судах.

«Речь идет о том, что программное обеспечение не учитывает возможность отражения в ней отходов от производства пищевой рыбной продукции», - привел информацию от инициаторов рассмотрения Михаил Щетинин. В итоге нет возможности оформить ветеринарно-сопроводительные документы на кормовую рыбную муку. Срок оформления ВСД на продукцию не учитывает особенности производства продукции в море, в том числе перебои со связью и доступом к «Меркурию».

Также в отраслевом сообществе обратили внимание на неурегулированность вопроса проверок либо аттестации предприятий-экспортеров на соответствие требованиям третьих стран, сообщает корреспондент Fishnews.

Член совета, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что дополнительные разъяснения по использованию «Меркурия» требуются и в связи с планами по внедрению электронного промыслового журнала, электронных разрешений на вылов.

Обращения по этому поводу в Россельхознадзор и Общественный совет при Россельхознадзоре направит председатель ОС при Росрыболовстве, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Общественный совет продолжит заниматься и тематикой государственной экологической экспертизы в рыбной отрасли - подготовкой предложений, как снять вопросы в этой сфере, занимается специальная рабочая группа при ОС. Один из ее участников, Максим Козлов, рассказал, что тема уже рассматривалась на заседании Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Планируется использовать для обсуждался вопросов ГЭЭ площадку Общественной палаты РФ. Вопрос внесен в план ее работы, сообщил Герман Зверев.

Кроме того, совет обсудил правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна, решение проблем Аракумских и Нижне-Терских водоемов. Вопросы корюшковой путины в Ленинградской области были рассмотрены с участием руководства Северо-Западного теруправления Росрыболовства. Герман Зверев также представил информацию о приеме жителей Чукотки и Камчатки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews