Юрий Трутнев: Квоты в обмен на инвестиции хорошо себя показали

Квоты в обмен на инвестиции дают результат, будет обсуждаться развитие этого механизма, сообщил заместитель председателя правительства – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил Хабаровский судостроительный завод. На предприятии строятся два краболова под квоты, купленные на аукционе в 2019 г.

«Созданный по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина механизм «квоты в обмен на инвестиции» работает. Он дает рабочие места, помогает подняться предприятиям, которые были до этого в сложном состоянии. Мы будем обсуждать, как дальше развивать этот механизм, потому что польза от него, вне всякого сомнения, есть», – заметил Юрий Трутнев.

Он подчеркнул, что от качества и соблюдения срока строительства судов будет зависеть портфель заказов предприятия, сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства.

«Заводу нужно доверие со стороны компаний-заказчиков. Потому что заказывает краболовы не государство. Ловят крабов частные компании. Они должны быть уверены, что завод в состоянии выполнить заказ в отведенные сроки за те деньги, которые выделены, и с необходимым качеством. Если завод построит первые краболовы вовремя, то вероятность, что будут новые заказы, весьма высокая. Тогда и мы сможем помогать. Доверие не подписывается на бланке, его надо заслужить. Мне кажется, завод оживает, прогресс есть. Это очень важно», – отметил вице-премьер.

Росрыболовство ранее сообщило, что обсуждается проведение в 2023 г. второго этапа крабовых аукционов – это вновь должны быть торги с инвестиционными обязательствами. Как рассказал глава ведомства Илья Шестаков, планируется выставить на такие аукционы и другие ценные морепродукты. Также федеральное агентство анонсировало продолжение программы инвестквот.

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