Северная верфь приступила к постройке десятого «капитана»

В Санкт-Петербурге заложили десятый траулер для группы «Норебо». Судно, получившее название «Капитан Соснин», предназначено для добычи и переработки минтая, сельди и других видов рыбы в Дальневосточном бассейне.

«Капитан Соснин» закрывает серию из десяти траулеров-процессоров проекта 170701, строительство которых Северная верфь ведет по контрактам с группой «Норебо». На церемонии закладки судна технический директор УК «Норебо» Павел Косолапов отметил, что хотя до завершения проекта еще далеко, половина пути уже пройдена.

«На наших глазах происходит возрождение отечественного гражданского судостроения. Мы знаем, какие современные суда нужны нашему флоту, и наш опыт помогает верфи приобретать новые компетенции в области строительства высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота. Впереди новая серия ярусоловов и новые интересные проекты, которые мы хотим реализовать на Северной верфи», — рассказал представитель группы.

Как и предыдущие три судна «капитанской» серии «Норебо», 81-метровый траулер-процессор предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других видов рыбы в Дальневосточном бассейне. Как сообщили Fishnews в пресс-службе верфи, судно получило имя в честь Виктора Соснина, много лет проработавшего в рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока, в том числе капитаном на промысловом флоте.

Гендиректор Северной верфи Игорь Орлов пообещал, что десятое судно «непременно станет венцом этой прекрасной серии». «Каждое судно серии будет иметь меньше проблем, строиться более оптимальными темпами», — заявил он.

Заказчиком траулера выступает компания «Сахалин Лизинг Флот» (входит в группу «Норебо»). Все суда серии строятся в рамках программы инвестквот. Планируется, что шесть из них будут использоваться на Северном бассейне, а остальные — на Дальнем Востоке. На борту каждого судна устанавливается современная многофункциональная рыбофабрика, которая обеспечит полную переработку рыбы с выпуском широкого ассортимента продукции, включая мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень, рыбный фарш и муку.

Траулеры отличаются необычной для российского рыбопромыслового флота архитектурой корпуса, он имеет капсулообразную форму носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики судна.

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