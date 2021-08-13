Новости
Закладная доска «Капитана Соснина». Фото пресс-службы Северной верфи

Северная верфь приступила к постройке десятого «капитана»

В Санкт-Петербурге заложили десятый траулер для группы «Норебо». Судно, получившее название «Капитан Соснин», предназначено для добычи и переработки минтая, сельди и других видов рыбы в Дальневосточном бассейне.

«Капитан Соснин» закрывает серию из десяти траулеров-процессоров проекта 170701, строительство которых Северная верфь ведет по контрактам с группой «Норебо». На церемонии закладки судна технический директор УК «Норебо» Павел Косолапов отметил, что хотя до завершения проекта еще далеко, половина пути уже пройдена.

«На наших глазах происходит возрождение отечественного гражданского судостроения. Мы знаем, какие современные суда нужны нашему флоту, и наш опыт помогает верфи приобретать новые компетенции в области строительства высокотехнологичных судов рыбопромыслового флота. Впереди новая серия ярусоловов и новые интересные проекты, которые мы хотим реализовать на Северной верфи», — рассказал представитель группы.

Технический директор УК «Норебо» Павел КОСОЛАПОВ и гендиректор Северной верфи Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы предприятия

Как и предыдущие три судна «капитанской» серии «Норебо», 81-метровый траулер-процессор предназначен для лова и переработки сельди, минтая и других видов рыбы в Дальневосточном бассейне. Как сообщили Fishnews в пресс-службе верфи, судно получило имя в честь Виктора Соснина, много лет проработавшего в рыбодобывающей отрасли Дальнего Востока, в том числе капитаном на промысловом флоте.

Гендиректор Северной верфи Игорь Орлов пообещал, что десятое судно «непременно станет венцом этой прекрасной серии». «Каждое судно серии будет иметь меньше проблем, строиться более оптимальными темпами», — заявил он.

Заказчиком траулера выступает компания «Сахалин Лизинг Флот» (входит в группу «Норебо»). Все суда серии строятся в рамках программы инвестквот. Планируется, что шесть из них будут использоваться на Северном бассейне, а остальные — на Дальнем Востоке. На борту каждого судна устанавливается современная многофункциональная рыбофабрика, которая обеспечит полную переработку рыбы с выпуском широкого ассортимента продукции, включая мороженую рыбу, рыбное филе, икру и печень, рыбный фарш и муку.

Траулеры отличаются необычной для российского рыбопромыслового флота архитектурой корпуса, он имеет капсулообразную форму носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. Это позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики судна.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокикрасудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.