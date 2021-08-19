Рыбопромышленники готовятся к дискуссии по инвестквотам на ВЭФ

В рамках VI Восточного экономического форума запланирована сессия по инвестиционным квотам — эксперты обсудят эффективность и проблемы этого механизма. ВЭФ пройдет со 2 по 4 сентября в столице Приморья.

«Стали ли инвестиционные квоты эффективным механизмом развития рыбной отрасли? Что в механизме инвестиционных квот стало самым серьезным вызовом для рыбодобывающих компаний и что в нем нужно менять? На чем должен быть сделан главный акцент при расширении механизма инвестиционных квот? Какая переработка ВБР наиболее эффективна для государства и отрасли: в море или на берегу? Какие направления развития рыбной логистики должны стать приоритетными на ближайшие годы?» — такие вопросы заявлены в программе ВЭФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, модератором дискуссии будет Александр Крутиков.

По информации фонда «Росконгресс», в числе спикеров сессии председатель правления, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб Франк, председатель Рыболовецкого колхоза имени В.И. Ленина Сергей Тарусов, представители федеральной и региональной власти.

Напомним, что в преддверии ВЭФ Минвостокразвития совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) 4 августа организовали круглый стол по инвестквотам. Дать разностороннюю оценку этому механизму попытались представители рыбопромышленных, судостроительных, финансовых организаций и дальневосточных регионов.

Было отмечено, что одна из главных проблем связана с судостроительными предприятиями, которые затягивают сдачу флота. Даже с многократным продлением сроков верфи не успевают выполнять свои обязательства.

Большинство участников обсуждения говорили о необходимости сместить фокус с судостроения при расширении механизма инвестквот и сделать акцент на создании мощных рыбоперерабатывающих комплексов.

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