Япония компенсирует рыбакам потери из-за сбросов с «Фукусимы-1»

Правительство Японии намерено поддержать национальное рыболовство в случае ущерба от «дезинформации» по поводу сбросов с АЭС «Фукусима-1». Слить воды в океан предполагается весной 2023 г.

Группа профильных министров решила создать специальный фонд, отмечает японский общественный телеканал NHK World. Средства фонда будут использованы в случае сокращения спроса на продукцию рыбной отрасли страны после слива воды.

Предусмотрены такие меры, как закупка рыбопродукции для последующего замораживания, помощь в поиске новых клиентов и направлений сбыта, реклама. Детали предполагается согласовать до сбросов, намеченных на весну 2023 г.

Если эти усилия окажутся недостаточными, правительство привлечет для компенсации ущерба средства компании Tokyo Electric Power — оператора пострадавшей в катастрофе АЭС «Фукусима-1».

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее оглашение Японией планов по сливу воды с поврежденной атомной электростанции в океан вызвало протесты ряда стран — соседей по АТР. Хотя власти Страны восходящего солнца обещают предварительно очистить и разбавить загрязненную тритием и другими радиоактивными веществами воду, предполагается, что эти сбросы отразятся на японском рыбном экспорте.

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