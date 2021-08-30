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Генеральный директор управляющей компании «Корпорация «Рыба.РФ», председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр КРУТИКОВ

Александр Крутиков: На рыбную отрасль стоит смотреть глазами инвестора

За шесть лет отношение рыбаков к инвестквотам сильно изменилось, считает председатель наблюдательного совета «Корпорации Рыба.РФ» Александр Крутиков. Но прежде чем продолжать эту программу, государству стоит учесть ошибки первого этапа.

В споре о приоритетах второго этапа инвестквот ни одна сторона пока не представила серьезного экономического анализа эффективности судов или заводов — даже на круглом столе, организованном в начале августа Минвостокразвития, прозвучали только отдельные цифры.

«Лично мне хотелось бы увидеть независимый обстоятельный анализ, такой взгляд извне, со стороны», — прокомментировал итоги мероприятия модератор дискуссии,председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба.РФ» Александр Крутиков. — Очень надеюсь, что на сессии ВЭФ мы услышим более глубокие и проработанные аргументы от каждой из сторон».

В целом, по его словам, обсуждение показало, что механизм инвестиционных квот рыбаками принят. «Мы видим, что в отрасли за последние шесть лет произошла серьезная эволюция. Не могу не отметить этого, потому что тогда, в 2015 году, в рамках подготовки к Госсовету мы отмечали, что очень важно запустить в рыбной промышленности нормальные экономические процессы, которые будут способствовать росту прозрачности и конкуренции. На мой взгляд, это удалось, хотя и не во всем», — считает Александр Крутиков.

В интервью Fishnews он напомнил, что не все идеи, которые прорабатывались в 2015-2016 годах, были реализованы, в том числе те, что предусматривали определенную защиту рыбодобывающих компаний. «Все понимали, что верфи не готовы, что нельзя перекладывать ответственность на рыбаков и что нужно выработать меры господдержки и меры защиты инвесторов. Но в полной мере этого не произошло», — указал представитель корпорации«Рыба.РФ».

Частично такая поддержка в виде субсидий появилась для строительства краболовов на дальневосточных верфях. Но для основной массы судов под инвестквоты защитных механизмов до сих пор нет, как нет и механизма страхования ответственности верфей.

«Сегодня ситуация еще не стала критической, и на круглом столе об этом говорили, но она может стать таковой, если не предпринимать никаких действий. На будущее, особенно если иметь в виду планируемое продолжение программы инвестквот, это один из важнейших вопросов, который должен быть решен», — уверен Александр Крутиков.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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