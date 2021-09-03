Трансляцию реальных биржевых торгов организовали на Восточном экономическом форуме

Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом» продемонстрировали участникам ВЭФ возможности электронной биржевой торговли водными биоресурсами, лесом и сельхозпродукцией.

Презентация организованных торгов и заключение реальных сделок в онлайн-формате состоялись в рамках Восточного экономического форума 2 сентября на стенде Минпромторга России. Как сообщает корреспондент Fishnews, гостям форума рассказали о преимуществах биржевых механизмов и продемонстрировали процесс торгов. Была заключена сделка по продаже 120 тонн сои урожая сентябрь-октябрь текущего года на сумму более 6 млн рублей (участники – Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса и компания «Велес-Агро»). Также состоялась продажа партии леса (64 куб. м) на сумму более 500 тыс. рублей.

Кроме того, во время трансляции было представлено более 6,5 тыс. тонн различной рыбопродукции, которая доступна к продаже на площадке биржи в настоящее время.

«Тема очень актуальная, сегодня она обсуждается и на Восточном экономическом форуме. В частности, на панельной сессии, посвященной инвестиционным квотам в рыбной отрасли, говорилось об организованной торговле водными биоресурсами. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обозначил позицию ведомства в отношении этих механизмов: торговля рыбой будет переноситься на территорию России. Пока идет обсуждение вариантов, форматов, бизнесу важно активнее перестраиваться и корректировать свою работу вслед за кардинальными переменами во внешней среде – на мировых рынках и в экономике», — отметил генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД) Сергей Лелюхин.

Он представил возможности площадки, организованной совместно Биржей «Санкт-Петербург» и ДАРД, и рассказал об опыте, накопленном за семь лет, прежде всего в сфере организации биржевых торгов рыбопродукцией. «За последние три года проведено 135 биржевых сделок, привлечено 93 новых клиента из РФ, Республики Корея, Китая, Японии: главным образом это малый и средний бизнес, но опыт можно масштабировать и на крупные компании. Отработана четкая модель реализации продукции из ВБР. Заключено сделок на сумму свыше 500 млн рублей», — рассказал Сергей Лелюхин.

Среди исторических сделок представитель биржи назвал продажу 800 тонн минтая в Республику Корея: партия рыбопродукции компании «Корякморепродукт» была доставлена в порт Пусан в мае этого года. Покупателем выступила южнокорейская компания, поставляющая продукцию в торговые розничные сети.

«Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами динамично развивается во всех областях», — подтвердил торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев во время онлайн-включения на ВЭФ. По итогам шести месяцев Южная Корея занимает шестое место в российском товарообороте среди зарубежных стран и второе — среди внешнеторговых партнеров России в Восточной Азии, сообщил он. Двухсторонний товарооборот составил за этот период 14,6 млрд долларов, рост 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Российский экспорт при этом составил 7,5 млрд долларов, увеличившись на 18,5%.

«Среди экспортных позиций, показавших наибольший прирост, зафиксирована и товарная группа «Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», в стоимостном выражении рост составил почти 250 млн долларов», — рассказал Александр Масальцев. Южнокорейским покупателям хорошо знакомы преимущества инструментов организованной торговли, добавил он, выразив надежду на дальнейшее расширение российского экспорта водных биоресурсов в таком формате.

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