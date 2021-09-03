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Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН презентовал электронную рыбную биржу на ВЭФ

Трансляцию реальных биржевых торгов организовали на Восточном экономическом форуме

Биржа «Санкт-Петербург» и «Дальневосточный аукционный рыбный дом» продемонстрировали участникам ВЭФ возможности электронной биржевой торговли водными биоресурсами, лесом и сельхозпродукцией.

Презентация организованных торгов и заключение реальных сделок в онлайн-формате состоялись в рамках Восточного экономического форума 2 сентября на стенде Минпромторга России. Как сообщает корреспондент Fishnews, гостям форума рассказали о преимуществах биржевых механизмов и продемонстрировали процесс торгов. Была заключена сделка по продаже 120 тонн сои урожая сентябрь-октябрь текущего года на сумму более 6 млн рублей (участники – Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса и компания «Велес-Агро»). Также состоялась продажа партии леса (64 куб. м) на сумму более 500 тыс. рублей.

Кроме того, во время трансляции было представлено более 6,5 тыс. тонн различной рыбопродукции, которая доступна к продаже на площадке биржи в настоящее время.

«Тема очень актуальная, сегодня она обсуждается и на Восточном экономическом форуме. В частности, на панельной сессии, посвященной инвестиционным квотам в рыбной отрасли, говорилось об организованной торговле водными биоресурсами. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обозначил позицию ведомства в отношении этих механизмов: торговля рыбой будет переноситься на территорию России. Пока идет обсуждение вариантов, форматов, бизнесу важно активнее перестраиваться и корректировать свою работу вслед за кардинальными переменами во внешней среде – на мировых рынках и в экономике», — отметил генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД) Сергей Лелюхин.

Генеральный директор АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» Сергей ЛЕЛЮХИН презентовал электронную рыбную биржу на ВЭФ

Он представил возможности площадки, организованной совместно Биржей «Санкт-Петербург» и ДАРД, и рассказал об опыте, накопленном за семь лет, прежде всего в сфере организации биржевых торгов рыбопродукцией. «За последние три года проведено 135 биржевых сделок, привлечено 93 новых клиента из РФ, Республики Корея, Китая, Японии: главным образом это малый и средний бизнес, но опыт можно масштабировать и на крупные компании. Отработана четкая модель реализации продукции из ВБР. Заключено сделок на сумму свыше 500 млн рублей», — рассказал Сергей Лелюхин.

Среди исторических сделок представитель биржи назвал продажу 800 тонн минтая в Республику Корея: партия рыбопродукции компании «Корякморепродукт» была доставлена в порт Пусан в мае этого года. Покупателем выступила южнокорейская компания, поставляющая продукцию в торговые розничные сети.

«Торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами динамично развивается во всех областях», — подтвердил торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев во время онлайн-включения на ВЭФ. По итогам шести месяцев Южная Корея занимает шестое место в российском товарообороте среди зарубежных стран и второе — среди внешнеторговых партнеров России в Восточной Азии, сообщил он. Двухсторонний товарооборот составил за этот период 14,6 млрд долларов, рост 56% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Российский экспорт при этом составил 7,5 млрд долларов, увеличившись на 18,5%.

Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр МАСАЛЬЦЕВ поучаствовал в сессии по видеосвязи

«Среди экспортных позиций, показавших наибольший прирост, зафиксирована и товарная группа «Рыба, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные», в стоимостном выражении рост составил почти 250 млн долларов», — рассказал Александр Масальцев. Южнокорейским покупателям хорошо знакомы преимущества инструментов организованной торговли, добавил он, выразив надежду на дальнейшее расширение российского экспорта водных биоресурсов в таком формате.

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