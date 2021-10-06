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Председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир НАГОРНЫЙ

Владимир Нагорный: Россия рискует потерять и отраслевую науку, и уловы

Изменение структуры бюджетного финансирования рыбохозяйственной науки запустит процесс, который в итоге лишит отрасль возможности полноценно осваивать биоресурсы российской экономзоны, уверен председатель Приморского профсоюза рыбаков Владимир Нагорный.

Изменение схемы финансирования отраслевой науки несет в себе большие риски, отметили ранее руководители рыбохозяйственных ассоциаций. Без исследований невозможно не только развитие, но и текущая деятельность промышленности.

Позицию коллег разделяет рыбацкий профсоюз. Участники отчетно-выборной конференции Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства 1 октября обратилась в Росрыболовство и Минсельхоз РФ с ходатайством об увеличении финансирования научных организаций отрасли. Но в случае изменения самой схемы финансового управления встает более серьезный вопрос: как не потерять российское рыболовство, заявил Fishnews председатель профобъединения Владимир Нагорный.

«Как любят у нас экспериментировать с рыбной отраслью! Я полностью поддерживаю точку зрения участников конференции Fishnews и президента ВАРПЭ Германа Зверева: сначала умрет отраслевая наука, а затем развалится и все морское рыболовство», – отметил Владимир Нагорный.

Представитель отраслевой общественности уверен, что без должного финансирования рыбохозяйственная наука не сможет в полной мере обеспечить прогнозные данные для рыбаков. Промысловики, в свою очередь, будут не в состоянии полностью осваивать водные биоресурсы в исключительной экономической зоне своей страны. «В этом случае в полном соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву (от 1982 г.) в российскую экономзону зайдет иностранный добывающий флот. А это конец рыбной отрасли России», – обрисовал последствия председатель Приморского профсоюза рыбаков.

Напомним, вопросы отраслевой науки рассматривались на правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которое 24 сентября провела вице-премьер Виктория Абрамченко. Президент ВАРПЭ Герман Зверев выступил на заседании комиссии против возможной передачи бюджетных средств, заложенных на науку, из госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации» в госпрограмму Минобрнауки «Научно-технологическое развитие РФ».

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