Главы ассоциации рассчитывают на эффективную работу совета при ФАС

Готовность ФАС возобновить работу экспертного совета по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса — позитивный сигнал, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Общественные советы при ФАС и Росрыболовстве впервые провели совместное заседание — это знаковая встреча, учитывая роль антимонопольной службы в регулировании отрасли, заявил член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

И участники Общественного совета при Росрыболовстве, и представители антимонопольной службы поддержали идею вернуться к работе экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса. Продолжают обсуждаться принципы предоставления квот на вылов, антимонопольное ведомство выступает за то, чтобы переходить на аукционы только после завершения действия заключенных договоров. Экспертный совет мог бы быть хорошей площадкой для обсуждения и проработки будущих механизмов, полагает член ОС при Росрыболовстве, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Мне кажется, что это должно стать основным направлением нашей работы с ФАС», — заявил руководитель АРПП на конференции Fishnews.

Совместное заседание общественных советов показало готовность специалистов антимонопольной службы к взаимодействию, считает член ОС при Росрыболовстве, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Важна позиция антимонопольной службы по соблюдению условий уже заключенных договоров на квоты.

Для развития отрасли необходимы стабильные и понятные условия работы на долгосрочный период, напомнил член совета при Росрыболовстве, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Важно, чтобы компании заранее знали о подходах государства к регулированию — только это обеспечит благоприятный инвестиционный климат.

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