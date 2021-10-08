Российский минтай под наблюдением

Во всем мире программы научных наблюдателей — один из самых важных источников информации для оценки воздействия промыслов на экосистему.

Полученные наблюдателями сведения помогают ученым прогнозировать состояние запасов и при необходимости рекомендовать меры регулирования промысла.

До недавнего времени число таких специалистов на самом массовом и стратегически важном отечественном промысле — минтаевом — было критически низким. Например, в 2010 г. в главном районе добычи российского минтая, в Охотском море, работали всего три наблюдателя, которые могли «закрыть» не более 2-3% промысловых операций флота.

Ситуация кардинально изменилась, когда к делу подключились сами рыбаки. В 2014 г. Ассоциация добытчиков минтая совместно с рыбохозяйственными научными институтами запустила программу совершенствования мониторинга промысла. Первым шагом программы стала подготовка дополнительных наблюдателей. Теперь в Охотском море за добычей минтая следят в среднем 24 специалиста, объем собираемой биостатистической информации вырос в шесть раз, а покрытие превышает 15% от всех промысловых операций.

Подготовка научных наблюдателей для участия в рейсах на НИСах и промысловых судах ведется давно. Но теперь в рамках совместного проекта с Ассоциацией добытчиков минтая эта работа стала проходить в формате регулярного учебного курса, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В институте обратили внимание, что такой мониторинг — один из важнейших критериев прохождения сертификации по стандартам Морского попечительского совета (MSC).

Активное участие принимал и Всемирный фонд дикой природы (WWF). «Четко работающая система хорошо обученных и независимых наблюдателей является важным элементом системы мониторинга и контроля рыболовства», — подтверждает старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Константин Згуровский.

«В начале сертификации тралового промысла минтая в Охотском море мы столкнулись с проблемой, — вспоминает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. — У рыбохозяйственной науки почти полностью отсутствовала информация по ряду аспектов влияния промысла на экосистему. Решением стало усиление мониторинга и, как следствие, увеличился объем получаемых данных».

У программы по совершенствованию мониторинга большой спектр целей и задач: повышение охвата промысла минтая научными наблюдателями, увеличение количества собираемой информации об уловах минтая и прилове нецелевых видов, учет случайной смертности морских птиц и млекопитающих. И одним из главных этапов реализации этого важного во всех отношениях проекта стала подготовка дополнительных наблюдателей. Их обучением занялись специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (с начала 2019 г. он стал Тихоокеанским филиалом ВНИРО).

«В 2014 году началась подготовка дополнительных наблюдателей, а в 2015 году их первая группа вышла на промысел. Это были сотрудники рыбохозяйственных НИИ, а также студенты и выпускники Дальрыбвтуза, — рассказывает заместитель руководителя ТИНРО Игорь Мельников. — С тех пор эти курсы проводятся в нашем филиале».

Программа обучения включает цикл лекций по биологии и экологии дальневосточных морей, сырьевой базе российского рыболовства, гидрологии и океанологии. Также на курсах знакомят с методиками учета, сбора и обработки проб, проводят разбор уловов, рассказывают об особенностях работы наблюдателей на различных промыслах. Кроме того, эксперты ТИНРО объясняют, как идентифицировать различных морских млекопитающих, ведь вести визуальный учет этих животных — одна из задач научных наблюдателей.

Первую пару недель в полевых условиях новички работают с опытными наблюдателями: учатся применять освоенную теорию.

«По нашим расчетам, для контроля промысла минтая в Охотском море в сезон «А» достаточно 24 наблюдателей. Уже удалось обеспечить такое количество», — отмечает Игорь Мельников.

В этом году в сезон «А» вышли 23 наблюдателя: сказались трудности, связанные с пандемией коронавируса. Одно судно вместе с наблюдателем попало на карантин.

В АДМ разделяют мнение представителей науки: нынешнего числа наблюдателей и информации, которую они собирают, достаточно для эффективного мониторинга минтаевого промысла по всем аспектам.

«Этот лов — специализированный: по многолетним данным, минтай составляет 98-99% добычи. Флот работает на малоподвижных скоплениях преимущественно в одних и тех же районах. Поэтому, если рядом ловят несколько траулеров и на одном из них работает наблюдатель, собираемая статистика практически на 100% применима к соседним судам», поясняет Алексей Буглак.

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