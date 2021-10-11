Вячеслав Бычков: Новый порядок подачи ССД необходимо доработать

Проект приказа Минсельхоза о порядке передачи данных в ОСМ устраняет главную претензию рыбаков, однако нуждается в конструктивной проработке по остальным вопросам, рассказал представитель Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Напомним, что в сентябре Минсельхоз представил проект нового приказа о порядке передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов. Новый документ направлен на упрощение подачи капитанами судовых суточных донесений с учетом условий ведения судового и промыслового журналов. Действующий приказ от 26 декабря 2019 г. № 721 при вступлении в силу нового порядка утратит силу.

«Еще до вступления в силу приказа № 721 у отраслевого сообщества возникли нарекания к нему. В первую очередь озабоченность вызвало требование указывать в ССД Всемирное координированное время UTC вместо судового. Это создавало рыбакам массу неудобств, мы понимали, что это требование приведет к дисбалансу в учете и передаче данных, в том числе у контрольных органов», — рассказал Fishnews представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

Он подчеркнул, что после вступления приказа № 721 в силу отраслевое сообщество продолжало активно продвигать свою позицию. «В ответ проводилось множество совещаний — и установочных, и разъяснительных. Нужно отметить деятельность ЦСМС: они не уходили от проблем, но реагировали на них и проводили большую систематическую работу. В итоге до сведения отраслевого сообщества довели, что требование о международном времени будет отменено», — отметил собеседник Fishnews.

Представитель объединения обратил внимание, что в выложенном для обсуждения проекте нового приказа ключевое замечание устранено. «Причем это замечание не только Ассоциации «Ярусный промысел», но всего отраслевого сообщества. Ведь требование о международном времени затрагивало всех, поэтому формированием общей позиции занималась наша головная ассоциация — ВАРПЭ», — сказал Вячеслав Бычков.

В то же время представитель АЯП подчеркнул, что возвратом к судовому времени повестка, скорей всего, не будет исчерпана. «Дело в том, что у отраслевого сообщества были вопросы и по другим пунктам приказа № 721. В основном они были связаны с Ш-форматом подачи суточных судовых донесений. Относительно них ЦСМС проинформировал ВАРПЭ, что большинство замечаний отраслевого сообщества учтены и взяты в работы. По ряду вопросов у них есть свои возражения - , наверно, у ЦСМС имеются свои аргументы», — заметил он.

«В настоящее время ЦСМС готовится провести большое совещание с представителями отраслевого сообщества в формате «вопрос-ответ» с последующим обсуждением спорных моментов. Мы ждем. Вопрос подачи данных в ОСМ очень серьезен и волнует многих», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

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