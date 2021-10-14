Вторая волна и донаделения: что думают в СЗРК

В Северо-Западном рыбопромышленном консорциуме не поддерживают идею донаделения ресурсом участников первой волны инвестиционных квот. Права пользователей защитил бы в принципе отказ от второго этапа квот под инвестиции до завершения действия уже заключенных договоров, считают в СЗРК.

В преддверии второй волны инвестиционных квот и крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами активно обсуждается вопрос, как дальнейшее перераспределение ресурса отразится на компаниях, вложившихся на первом этапе.

«Сейчас начали говорить о второй волне инвестквот и о защите интересов инвесторов первой волны. Мы как инвесторы и нулевой волны аукционов и торгов, проводимых государством с 2004 года, и первой волны инвестквот тоже хотели бы, чтобы наши инвестиции были защищены! — заявил председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий Озерский в интервью Fishnews. — А у нас уже отобрали 50% краба, ранее приобретенного на аукционах, и собираются отобрать оставшиеся крабовые квоты. С нашей точки зрения, которая совпадает с точкой зрения ФАС и большинства рыбопромышленников, — никакой «второй волны» инвестквот до истечения действующих договоров (в основном до 2033 года) ни по рыбе, ни по крабу вообще быть не должно! «Вторую волну» придумали те, кому нужен дополнительный передел ресурсов, и не после 2033 года, а здесь и сейчас. Все знают, о ком идет речь».

Если выделять дополнительные инвестквоты по тем же правилам, что и первые 20%, то это действительно подорвет положение инвесторов первой волны, которые, принимая решения, рассчитывали на весь свой пакет квот, а не только на инвестиционную часть, отметил председатель совета директоров СЗРК.

«Но мы также против любого «донаделения» минтаем на Дальнем Востоке и треской на Севере инвесторов «первой волны», в том числе, как вы понимаете, и нас самих. Нам достаточно, чтобы у нас не забирали более 20% квот трески и пикши», — подчеркнул собеседник Fishnews.

Он также прокомментировал утверждение о том, что новые суда будут зарабатывать в два раза больше действующих. Этот тезис, считают в СЗРК, «не выдерживает никакой критики». «Прибавка составит максимум 20%. Если при нынешних ценах с тонны трески и минтая в воде (с тонны квот) рыбопромышленники на действующем флоте зарабатывают соответственно 1000 и 500 долларов, то на новых судах это будет 1200 и 600. Но без учета стоимости нового судна.

Поскольку новые суда никто рыбакам не дарит, логично предположить, что они должны хотя бы окупиться за 15 лет освоения всего пакета квот на каждое новое судно. Это, скажем, 15 тыс. тонн трески на судно на Севере и 40 тыс. тонн минтая на Дальнем Востоке. Если в себестоимость продукции заложить цену нового судна и проценты по кредиту на него (за первые пять-шесть лет, когда оно еще ничего не зарабатывает, плюс проценты за 15 лет окупаемости судна), то из прибыли нужно вычесть примерно 500 долларов на треске и 250 — на минтае», — заявил Дмитрий Озерский.

Таким образом, на минтае инвесторы первой волны в течение 15 лет будут зарабатывать не 1000 долларов с тонны, а всего лишь 350. «Зато они полностью окупят новое судно, которое, впрочем, к тому времени будет не новым, а уже 15-летним и, по действующим правилам и планам с 2034 года весь минтай отправить на аукционы, останется совсем без квоты. Боюсь, что за 15 лет, на которые выделена инвестквота, дополнительных 15 млрд долларов при вылове минтая и сельди только новыми судами, которые обещают получить (для себя) некоторые участники рынка никак не получится, наоборот будет убыток по сравнению с теми участниками, которые будут использовать модернизированный флот», — полагает председатель совета директоров СЗРК.

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