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Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ

Константин Коробков: Усилия государства должны иметь общий вектор

На федеральном уровне планируется ввести преференции для бизнеса на Курилах. Но при этом очень важно, чтобы новые инструменты развития учитывали опыт уже реализованных госпрограмм, этот подход нужен и при распределении инвестквот, считает генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков.

Президент поставил задачу создать особые условия для предприятий на Курильский островах. Правда, судя по тексту поручения, льготы будут распространяться только на новые организации.

Стремление государства поддержать отдаленные территории — очень важно, и здесь нужно учитывать опыт и результаты уже использованных механизмов, заявил гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков на конференции Fishnews Online. В качестве примера он привел федеральную целевую программу по развитию Курильских островов. Государственные вложения в инфраструктуру стали стимулом для хозяйственной деятельности бизнеса. Так, создание глубоководного причала на Кунашире позволило рыбопромышленникам закупить новый флот, развивать добычу и переработку.

Госпрограммы должны быть увязаны между собой, чтобы не получалось разнонаправленных усилий. Это нужно учитывать и при планировании программы инвестиционных квот, считает руководитель ЮКРК. На первом этапе приоритет был отдан судостроительным проектам. Да, экспедиционный флот нужен, но развитие берега — не менее значимая задача. «Необходимо найти баланс», — подчеркнул Константин Коробков.

Компании, уже работающие на островах, готовы продолжать проекты по развитию береговых предприятий. «Эту активность местного производственного сектора также нельзя игнорировать», — уверен руководитель ЮКРК.

Южно-Курильский рыбокомбинат работает в разных сферах. Компания развивает и береговую переработку, и экспедиционный промысел, занимается лососеводством.

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  • Генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин КОРОБКОВ
  • Готовящиеся преференции для бизнеса Курил обсудили на конференции Fishnews Online
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