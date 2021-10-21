Рыбаки надеются на льготы для судоремонта

Росрыболовство поддерживает предложение установить нулевую ставку НДС на услуги по ремонту рыболовных судов. В ведомстве считают это важной мерой для изменения ситуации с судоремонтом на территории России.

Поручение подготовить предложения об отмене НДС при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, включая рыбопромысловый флот, дал Владимир Путин по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития ДФО.

«Мы полностью поддерживаем», — прокомментировал поручение президента замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, добавив, что ведомство готово по возможности продвигать эту льготу, поскольку считает ее ключевым элементом с учетом нынешнего состояния судоремонта.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании правления Союза рыболовецких колхозов России 20 октября представители рыбодобывающих предприятий отметили важность создания судоремонтной базы, особенно в дальневосточных регионах, в связи с обновлением флота. «Мы в любом случае будем поддерживать любое облегчение в том, что касается организации судоремонта на территории нашей страны», — заявил рыбакам Василий Соколов.

Предложения по обнулению НДС правительство должно представить в срок до 15 декабря.

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