Как влюбить россиян в минтай?

Минтай — один из самых недооцененных на отечественном рынке видов рыб, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Чтобы увеличить потребление, нужна масштабная рекламная кампания, отметили в Рыбном союзе.

В октябре эксперты Роскачества представили результаты проверки мороженого обезглавленного минтая 15 торговых марок. Рыбу исследовали по 36 показателям, в том числе по 19 показателям безопасности.

Результаты показали, что вся рыба соответствует требованиям законодательства, а минтай семи марок может претендовать на получение российского Знака качества.

В составе исследованной рыбы не обнаружено тяжелых металлов и токсичных элементов в количествах, превышающих допустимые. Не выявлены превышения и по микробиологическим показателям. Кроме того, не подтвердился миф о том, что вся рыба заражена личинками паразитов, обратили внимание в Роскачестве.

Результаты лабораторных испытаний позволяют утверждать, что вся исследованная рыба замораживалась свежей и не обрабатывалась полифосфатными соединениями. Все проверенные образцы после варки оказались нежными и сочными, с приятным вкусом и естественным запахом.

Минтай — один из самых недооцененных на российском рынке видов рыбы, особенно с учетом невысокой стоимости и высоких пищевых качеств, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«По нашим оценкам, емкость внутреннего рынка минтая составляет порядка 125–130 тыс. тонн. Большая часть потребления приходится именно на мороженый минтай, мы видим рост спроса на филе и фарш минтая, — привел данные глава ассоциации. — Сегодня доля минтая в «рыбной корзине» среднестатистического потребителя — 9-10%, однако это далеко не предел».

По мнению Алексея Буглака, на внутреннем рынке у дальневосточного минтая отличные перспективы. Прежде всего — за счет развития внутренней переработки, наращивания выпуска потребительской продукции и полуфабрикатов. Также огромный потенциал у пасты сурими, которая выпускается из минтая и используется для производства широкой линейки готовой продукции, заметил президент АДМ.

«Существует определенная инерция, в том числе при выборе продуктов питания. Чтобы увеличить потребление минтая на внутреннем рынке в два-три раза, необходима масштабная рекламная кампания. Реализовать такой проект могли бы рыбаки совместно с государством», — считает председатель НО «Рыбный союз» Александр Панин.

Он обратил внимание, что сейчас сложилась уникальная ценовая ситуация в связи с закрытием Китая. Средняя оптовая цена на обезглавленный минтай в Москве снизилась с 115 рублей за килограмм в 2020 г. до 95 рублей в 2021 г., рассказал председатель Рыбного союза. По его словам, если низкая цена сохранится пару лет, то вполне возможно, что часть потребительского спроса с дешевой курятины переместится на минтай. «Но мы считаем, что делать ставку исключительно на низкие цены неправильно», — отметил глава отраслевого объединения.

Собеседник Fishnews подчеркнул: часть рыбопереработчиков готовы создавать новые продукты из минтая и предлагать их рынку. Но многих останавливает, что если Китай вновь откроется, то цены на сырье резко пойдут вверх и на внутреннем рынке сырья будет не хватать.

«Нужны долгосрочные механизмы, которые бы обеспечили отечественную переработку ритмичными поставками. Тогда рыбоперерабывающие компании будут охотнее инвестировать в производство инновационных продуктов из минтая и вкладываться в их продвижение», — резюмировал Александр Панин.

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