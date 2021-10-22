Регионы комментируют идею донаделения

Донаделение участников первого этапа инвестиционных квот объемами до полной мощности будет неэффективно, считает руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

В отрасли обсуждают идею наделения компаний, принимающих участие в первой волне инвестквот, объемами до 100% загрузки объекта инвестиций. Комментируют инициативу и в прибрежных регионах.

При таком донаделении может произойти серьезное перераспределение прав на добычу ключевых объектов промысла, заявил Fishnews руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Кроме того, просматривается создание неравных условий для компаний, которые могли бы, зная о донаделении заранее, принять участие еще в первом этапе, но не приняли.

В рамках второго этапа нужно увеличить объем инвестиционных квот, которые выделяются под развитие береговой инфраструктуры, считают власти Сахалинской области. В рамках первого этапа в островном регионе построен целый ряд перерабатывающих производств — не только на Сахалине, но и на Северных и Южных Курилах.

Планы по поддержке создания береговых мощностей отвечают общей концепции государства по развитию прибрежных территорий, например решениям по налоговым стимулам на Курилах, отметил Иван Радченко.

«Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории, особенно на Курильских островах, находящихся в непосредственной близости к районам промысла. Такой курс учитывает планируемое введение на Курилах преференциального налогового режима», — заявил ранее в интервью Fishnews губернатор Валерий Лимаренко.

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