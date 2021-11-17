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Перспективы инвестиционных квот вылова обсудили участники конференции Fishnews

О чем нельзя забывать, распределяя квоты под инвестиции

Перспективы инвестиционных квот вылова обсудили участники конференции Fishnews. Власти готовят второй этап программы для Дальневосточного бассейна.

При предоставлении инвестиционных квот обязательно нужно предусмотреть ресурсы для развития береговых мощностей — первый этап программы это подтверждает, убежден президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Постройка береговых комплексов по производству рыбопродукции — это вложения в развитие регионов, подчеркнул руководитель АРСО.

Главы отраслевых ассоциаций отмечали, что, конечно, перед переходом ко второму этапу программы нужно было бы дождаться итогов первого раунда и тщательно их проанализировать. Но, если уж говорить о продолжении программы на Дальнем Востоке, то целесообразно предусмотреть объемы и для строительства судов, и для береговых мощностей.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание, что у каждого региона своя специфика. Если уж решено выделять квоты под инвестиции, пользователи Приморского края, наверное, могут пойти по пути строительства судов. Перед первым этапом АРПП выступала за то, чтобы поддержать вложения в плавзаводы и среднетоннажный флот, который снабжал бы их сырьем. Такие среднетоннажники могли бы обеспечить промысел более широкого набора водных биоресурсов, в том числе это помогло бы в развитии добычи сардины-иваси и скумбрии. В то же время, отметил руководитель АРПП, для Сахалинской области и Камчатского края важно строительство береговых заводов.

Каждый регион своеобразен — в зависимости от исторически сложившегося уклада хозяйственной деятельности, доступности сырьевой базы, поддержал советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Лев Бочаров. «Сводить все к единой системе, на мой взгляд, нельзя», — считает он.

При этом эксперт обратил внимание на аспект, о котором часто забывают, когда говорят о программе квот под инвестиции. Сырьевая база не остается неизменной — ее состояние на графике невозможно изобразить в виде линии, параллельной оси абсцисс. Это неизбежно будет вносить коррективы в административные решения — надо подумать, как адаптироваться к этим переменам, опираться не на текущее состояние запасов биоресурсов, а на прогноз.

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов предложил с участием ученых обсудить, к чему приведет массовый уход в использование на промысле крупнотоннажного флота.

Без ресурсов вложения во флот окажутся бессмысленны, поддержал председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов. Он напомнил об истории 27 судов, которые строились под гарантии государства. А в итоге решение проблемы, как обеспечить их работу на промысле, стало печальной странице в истории отрасли. Вопрос в ручном режиме четыре года решали и вице-премьер Виктор Зубков, и Андрей Крайний, возглавлявший тогда Росрыболовство. О таком опыте не стоит забывать.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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