Новости
Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил главам регионов обращение по проблематике новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы

Важно для регионов: Координационный совет обратился к губернаторам по вопросам ветсанэкспертизы

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил главам регионов обращение по проблематике правил ветеринарно-санитарной экспертизы, которые вступят в силу меньше чем через три месяца.

Новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, утверждены приказом Минсельхоза от 24 ноября 2021 г. № 793. Документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. Правилам предстоит руководствоваться предприятиям, которые занимаются добычей и переработкой рыбы и морепродуктов.

Еще при разработке правил отраслевые объединения заявляли о том, что для рыбаков устанавливаются невыполнимые требования. Это может привести к коллапсу уже в ближайшую лососевую путину, обращали внимание участники конференции Fishnews Online. Документ принят, но многие серьезнейшие вопросы не сняты. В связи с этим Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решил направить обращение главам регионов, в социально-экономическом положении которых рыбная отрасль занимает важное место.

Приказ фактически ставит вне правового поля выстроенные производственные процессы в районах, где по не зависящим от рыбаков причинам ветслужбы не смогут обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, указал координационный совет.

Руководители отраслевых объединений — Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, Ассоциации добытчиков краба, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края — в коллективном обращении попросили губернаторов помочь добиваться доработки правил.

К обращениям приложены предложения по изменению документа. Отмечено, что в нынешнем виде правила требуют постоянного присутствия специалистов госветслужбы на участках для промысла, судах, береговых предприятиях, в том числе в удаленных и труднодоступных районах. Непонятно, как быть с производством консервов на судах. Предлагается предусмотреть в правилах четкие ответы на эти вопросы. Сформулированы и другие замечания к правилам.

Адресаты обращений — губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Магаданской области Сергей Носов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткакрабмагаданская область
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Рыбные грузы — наш приоритет

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Генеральный директор компании «Тефида» Евгений ТКАЧЕНКО

Генеральный директор компании «Тефида»

Евгений ТКАЧЕНКО

Под глубоководного краба мы построим судно по собственному проекту

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Все материалы

Крупным планом

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

Многие небольшие рыбопромышленные предприятия являются поселкообразующими

Большой вопрос небольших предприятий

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.