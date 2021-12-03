Важно для регионов: Координационный совет обратился к губернаторам по вопросам ветсанэкспертизы

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил главам регионов обращение по проблематике правил ветеринарно-санитарной экспертизы, которые вступят в силу меньше чем через три месяца.

Новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, утверждены приказом Минсельхоза от 24 ноября 2021 г. № 793. Документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. Правилам предстоит руководствоваться предприятиям, которые занимаются добычей и переработкой рыбы и морепродуктов.

Еще при разработке правил отраслевые объединения заявляли о том, что для рыбаков устанавливаются невыполнимые требования. Это может привести к коллапсу уже в ближайшую лососевую путину, обращали внимание участники конференции Fishnews Online. Документ принят, но многие серьезнейшие вопросы не сняты. В связи с этим Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока решил направить обращение главам регионов, в социально-экономическом положении которых рыбная отрасль занимает важное место.

Приказ фактически ставит вне правового поля выстроенные производственные процессы в районах, где по не зависящим от рыбаков причинам ветслужбы не смогут обеспечить проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, указал координационный совет.

Руководители отраслевых объединений — Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, Ассоциации добытчиков краба, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья и Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края — в коллективном обращении попросили губернаторов помочь добиваться доработки правил.

К обращениям приложены предложения по изменению документа. Отмечено, что в нынешнем виде правила требуют постоянного присутствия специалистов госветслужбы на участках для промысла, судах, береговых предприятиях, в том числе в удаленных и труднодоступных районах. Непонятно, как быть с производством консервов на судах. Предлагается предусмотреть в правилах четкие ответы на эти вопросы. Сформулированы и другие замечания к правилам.

Адресаты обращений — губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Приморья Олег Кожемяко, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Магаданской области Сергей Носов.

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