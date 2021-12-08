Южнокорейских инвесторов позвали на Курилы

Республику Корея пригласили инвестировать в развитие Курильских островов. В этом году российско-корейский товарооборот может выйти на исторический максимум, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В режиме видеоконференции прошло 19-е заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны комиссию возглавляет заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, с корейской — вице-премьер — министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

Юрий Трутнев указал на восстановление двустороннего товарооборота. Как сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства, за девять месяцев текущего года товарооборот вырос почти на 60% — до 21,93 млрд долларов. «В этом году есть все шансы выйти на исторический максимум: 30 млрд долларов США», — заявил вице-премьер — полпред.

Вместе с тем было отмечено замедление притока корейских инвестиций. По итогам 2020 г. Россия является лишь 35-й в списке стран, куда инвестирует Южная Корея. На Дальнем Востоке инвесторы из республики реализуют 10 проектов на общую сумму 120 млн долларов, привели цифры в полпредстве.

Юрий Трутнев обратил внимание на преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта. Он напомнил, что льготный режим будет создан и для Курил. «Мы приглашаем корейскую сторону участвовать в развитии Курильских островов», — сказал вице-премьер — полпред.

Напомним, «беспрецедентный набор льгот и стимулов» для бизнеса на Курильских островах анонсировал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в начале сентября. В конце ноября соответствующий законопроект обсудили в правительстве.

Предполагается, что в течение 20 лет с момента регистрации, но не позже конца 2046 г. организации на Курилах будут освобождены от налога на прибыль, земельного, транспортного налога, налога на имущество организаций. В этот период также будут действовать пониженные ставки страховых взносов — 7,6%.

У компании, претендующей на льготы, не должно быть обособленных подразделений за пределами островов. Она не должна осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, а также вылов ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10% от всех видов доходов.

Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения на территории Курильских островов процедуры свободной таможенной зоны. При этом операции с товарами под этой процедурой будут освобождены от НДС.

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