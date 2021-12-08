Новости
Заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы полпредства

Южнокорейских инвесторов позвали на Курилы

Республику Корея пригласили инвестировать в развитие Курильских островов. В этом году российско-корейский товарооборот может выйти на исторический максимум, заявил вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

В режиме видеоконференции прошло 19-е заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны комиссию возглавляет заместитель председателя правительства — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, с корейской — вице-премьер — министр экономики и финансов Республики Корея Хон Нам Ги.

Юрий Трутнев указал на восстановление двустороннего товарооборота. Как сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства, за девять месяцев текущего года товарооборот вырос почти на 60% — до 21,93 млрд долларов. «В этом году есть все шансы выйти на исторический максимум: 30 млрд долларов США», — заявил вице-премьер — полпред.

Вместе с тем было отмечено замедление притока корейских инвестиций. По итогам 2020 г. Россия является лишь 35-й в списке стран, куда инвестирует Южная Корея. На Дальнем Востоке инвесторы из республики реализуют 10 проектов на общую сумму 120 млн долларов, привели цифры в полпредстве.

Юрий Трутнев обратил внимание на преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта. Он напомнил, что льготный режим будет создан и для Курил. «Мы приглашаем корейскую сторону участвовать в развитии Курильских островов», — сказал вице-премьер — полпред.

Напомним, «беспрецедентный набор льгот и стимулов» для бизнеса на Курильских островах анонсировал президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в начале сентября. В конце ноября соответствующий законопроект обсудили в правительстве.

Предполагается, что в течение 20 лет с момента регистрации, но не позже конца 2046 г. организации на Курилах будут освобождены от налога на прибыль, земельного, транспортного налога, налога на имущество организаций. В этот период также будут действовать пониженные ставки страховых взносов — 7,6%.

У компании, претендующей на льготы, не должно быть обособленных подразделений за пределами островов. Она не должна осуществлять посредническую деятельность, переработку подакцизных товаров и их производство, добычу углеводородов, а также вылов ценных видов ракообразных. Доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10% от всех видов доходов.

Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения на территории Курильских островов процедуры свободной таможенной зоны. При этом операции с товарами под этой процедурой будут освобождены от НДС.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккореяправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Крабовые аукционы убьют малый рыбацкий бизнес

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт» Владимир БУЗАНОВ

Коммерческий директор ОАО «Владморрыбпорт»

Владимир БУЗАНОВ

Рыбные грузы — наш приоритет

Президент АО «Дальрыба» Юрий МОСКАЛЬЦОВ

Президент АО «Дальрыба»

Юрий МОСКАЛЬЦОВ

России нужно возрождать океанический флот

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Регулированию путины не хватает оперативности

Все интервью

Личное мнение

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Делить инвесторов по волнам неправильно

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval Александр НЕГОИЦА

Менеджер по развитию бизнеса компании Alfa Laval

Александр НЕГОИЦА

Капсулированный жир — для рыбопереработки это не предел

Все материалы

Крупным планом

Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Супертраулер «Георгий Мещеряков» передан заказчику — компании «Океанрыбфлот» — и отправился на Камчатку. Фото предоставлено предприятием

Исторический день

Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай»

Рыбной отрасли облегчают переход на экологичный холод

Скороморозильное оборудование от «Колд Трейд» в модернизированном цеху Южно-Курильского рыбокомбината

«Колд Трейд»: Наш опыт говорит сам за себя

События

В Москве прошла 26-я международная выставка «Агропродмаш-2021». Фото пресс-службы АО «Экспоцентр»

«Агропродмаш-2021» собрал разработки из 32 стран

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.