Андрей Забуга: «Нерей» продолжает меняться вместе с рынком

Работа по продвижению дальневосточной рыбы подразумевает не только выход на новые рынки сбыта и преодоление логистических барьеров. Это и постоянное изучение самого продукта, и поиск новых способов раскрыть его потенциал для потребителя, полагает генеральный директор дистрибьюторской компании «Нерей» Андрей Забуга.

Этот год оказался для «Нерея» весьма насыщенным в плане деловой активности и реализации собственных проектов. Среди приоритетов — обучение персонала: именно люди, по убеждению руководства компании, являются ее главным фондом.

«В принципе сейчас компании, которые намерены продолжать работать и усиливать свои позиции на рынке, стремятся инвестировать в укрепление основных фондов. Это касается всех отраслей. Для нас главным фондом, ценностью являются люди, которые «растут» вместе с компанией. Ведь все остальные проекты, которые мы реализуем и планируем, нацелены на развитие основной деятельности, которой занимается команда «Нерея», никто иной», — отметил в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор компании Андрей Забуга.

Большего внимания к персоналу потребовал и значительно выросший за год объем работы: клиентская база расширилась почти в три раза. Активнее «Нерей» работает с сегментами среднего опта, переработчиками, торговыми сетями, HoReCa в разных регионах страны. Все это подразумевает более плотную интеграцию с клиентом, изучение его потребностей. Для обеспечения качественной работы компания расширяет штат сотрудников, но «прежде чем требовать от персонала результатов, людей необходимо всему научить», подчеркивает генеральный директор компании «Нерей».

«Помимо обучения различным методам продаж, работе с клиентами на тренингах и семинарах, наши сотрудники на регулярной основе проходят внутреннюю аттестацию. Это в первую очередь специалисты коммерческого отдела, отдела качества, лаборатории, руководители всех уровней, — рассказал собеседник издания. — И, конечно, большое внимание мы уделяем знаниям о том продукте, который представляем на рынке».

В обязательном порядке каждый сотрудник «Нерея» сдает мини-экзамен на знание дальневосточных видов рыб. Кроме того, компания выпустила брошюру, посвященную популярным на рынке видам дальневосточных рыб и морепродуктов.

Компания продолжает реализацию и проектов, направленных на повышение качества и доступности рыбопродукции Дальнего Востока для других регионов России, а также стран СНГ. В 2020 г. «Нерей» открыл новое для себя направление: компания приобрела собственный автопарк для транспортировки рыбопродукции. В этом году были подписаны новые контракты на поставку новой партии автотранспорта.

Важным решением стало обучение собственных водителей дополнительной специальности экспедитора. На маршрутах по России теперь работают хорошо подготовленные представители компании «Нерей», которые полностью контролируют процесс от оформления при погрузке, сверки содержания, качества до передачи товара клиенту из рук в руки, отмечает Андрей Забуга. Это, по его словам, позволило не только снять любые вопросы для клиента и самой компании, но и значительно облегчило работу со сложными, ассортиментными, грузами.

Также «Нерей» не перестает следить за качеством продукции. С этого года сотрудники компании лично посещают не только производства поставщиков — дальневосточных рыбопромышленных компаний, но и компании клиентов. «Чем больше требований нам предъявляют клиенты, чем придирчивее их технологи, тем лучше для нас. Это развивает и укрепляет наши навыки, повышает собственную планку и требовательность в работе с поставщиками. В конце концов, это положительно влияет и на производственный уровень рыбопромышленных компаний — стимулирует их больше внимания уделять качеству выпускаемой продукции, а не только объемам освоения уловов», — говорит Андрей Забуга. Вместе с тем, по его словам, все активнее набирает обороты и практика онлайн-инспекций. Также в разгаре реализация проекта по созданию личного кабинета для клиентов.

Новые направления деятельности для компании открыло и вступление «Нерея» в Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Приморья и Союз «Приморская торгово-промышленная палата», а также участие в международной выставке Seafood Expo Russia и во Всероссийской премии «Экспортер года».

«В плане экспорта, как и на внутреннем направлении, мы видим свою миссию прежде всего в продвижении дальневосточной рыбопродукции. Наша компания стремится не просто выполнить заказ клиента — найти ему качественную рыбу в необходимом объеме и гарантированно ее доставить. Мы ставим цель расширить знания клиентов о дальневосточной рыбе», — отмечает генеральный директор компании «Нерей».

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