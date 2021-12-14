Природоохранные инициативы Камчатки поддержал Юрий Трутнев

Правительство Камчатского края проводит системную работу по минимизации ущерба природе от работы старателей. В развитие уже введенных мер вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил ужесточить требования к добыче золота в регионе.

Важная задача

На Камчатке уделяют особое внимание вопросу снижения экологического ущерба при добыче россыпного золота. Одна из главных целей — спасение лососевых популяций.

Так, после апрельской встречи губернатора Владимира Солодова и главы Минприроды Александра Козлова министерство установило мораторий на работу старателей на нерестовых реках.

Также приостановлена разработка нового месторождения, которое бы проходило по одному из самых популярных туристических маршрутов в районе Мутновской группы вулканов.

Кроме того, отменен проект по строительству гидроэлектростанции на реке Жупанова. Работа этой ГЭС привела бы к утрате нерестилищ, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края.

Еще одна продвигаемая регионом мера — установление рыбохозяйственных заповедных зон на самых важных водных объектах Камчатки. В 2020 г. Владимир Солодов предложил исключить проекты по разработке россыпного золота на самых уязвимых природных территориях полуострова. Инициатива получила одобрение на федеральном уровне. В результате выбран путь создания РХЗЗ на 36 реках.

Приоритет — природе

Вопросы камчатского недропользования обсудили на совещании по вопросам социально-экономического развития региона. Мероприятие провел заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он заявил, что необходимо вводить более жесткие требования для разработки золоторудных месторождений.

«Сейчас внутренний туризм развивается все больше и больше, реализуются крупные проекты в сфере гостеприимства. Поэтому краю необходимо зарезервировать под такие проекты территорию», — подчеркнул вице-премьер — полпред.

Юрий Трутнев поручил Министерству природных ресурсов и экологии РФ проработать возможность расширения моратория на добычу золота в ряде территорий края.

«Введен мораторий на добычу золота в нерестовых реках. Но необходимо дополнительно посмотреть зоны вокруг населенных пунктов, потенциальные площадки для реализации туристических проектов», — обратил внимание вице-премьер — полпред.

По его мнению, территории под добычу золота и геологоразведку должен согласовывать лично глава региона. Также Юрий Трутнев отметил, что в отношении технологий золотодобычи должны применяться более жесткие требования.

«Технологии должны применяться только самые бережные в отношении природы. На территории, где уже выделены месторождения, лучше не заниматься дальнейшим развитием с точки зрения сохранения природы, я бы приостановил геологоразведку. И, наконец, вопрос рекультивации. Люди зарабатывают на золоте немало. Поэтому в соответствии с законодательством они должны создавать резервные фонды на ликвидацию месторождений и полную рекультивацию ландшафта природы. Надо это контролировать, надо, чтобы это так и происходило», — подчеркнул Юрий Трутнев.

Стратегическое планирование

Губернатор Владимир Солодов поблагодарил вице-премьера за поддержку инициатив, с которыми выступает правительство Камчатки.

«Мы видим, что проблемы, которые у нас есть с недропользователями, во многом связаны с тем отсутствием нормального проектирования, планирования стратегического развития территории. Сейчас мы вплотную занялись этим вопросом: определяем зоны, которые привлекательны для туризма не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе, фиксируем те сферы, где геологоразведка и добыча полезных ископаемых не наносят вреда. Например, на Севере, ближе к границе с Чукоткой, с Магаданской областью, где действительно это дает большой вклад для развития экономики. Все наработки отражаются в документах стратегического планирования», — рассказал глава региона.

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