Камчатка рассчитывает сохранить поступления от отрасли в регион

По имеющейся информации, удается сохранить пропорцию распределения поступлений от сбора с рыбодобывающих предприятий в федеральный и региональный бюджеты, сообщил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Дополнительные поступления для Камчатки в результате принятия изменений по сбору за пользование водными биоресурсами власти региона оценивают в 4-5 млрд рублей в год, сообщает корреспондент Fishnews. При этом параллельно рассматривалось предложение о том, чтобы изменить распределение поступлений от сбора между федеральным и региональным бюджетами (сейчас это 20% и 80%). Губернатор региона Владимир Солодов выступил за сохранение действующего соотношения — это важно для дотационного края.

«По той информации, которую мы на сегодня имеем, в общем удается это сделать. Надеемся, что это распределение сохранится», — рассказал глава минрыбхоза Камчатки Андрей Здетоветский во время прямого эфира, посвященного итогам года в отрасли.

Справедливо, если дополнительные средства от рыбопромышленных предприятий края будут идти на решение его вопросов, отметил министр.

Он рассказал, что в этом году вылов региона превысил отметку 1,6 млн тонн и превзошел показатель за аналогичный период прошлого года.

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