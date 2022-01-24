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Вторая волна инвестквот показала неожиданный поворот

Регулирующие органы заявили, что во втором раунде инвестквот будет возможность разделить квоты между флотом и берегом в равной пропорции. Однако в привязке строительства судов к постройке береговых заводов многие увидели нарушение этого баланса.

В законопроекте по второй волне инвестиционных квот была предложена новая конфигурация по объектам инвестиций: это, во-первых, промысловый флот с отечественных верфей, а во-вторых, рыбоперерабатывающие комплексы, объединяющие береговые предприятия и суда (опять же российской постройки).

И вот такая сцепка может оттянуть квоты на первое, судовое, направление — такие опасения высказали руководители ряда ассоциаций и компаний. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) подчеркивают, что предлагали сбалансированный подход, когда половина новых инвестквот идет на флот, половина — на береговые комплексы. «Искажение» береговых инвестобъектов обязательством строить суда ломает баланс, потому что сроки строительства береговых заводов сдвинутся с 2025 года до 2027 года (срок строительства завода — 2 года, срок строительства судна — 3–4 года). Это означает, что сроки освобождения от зависимости от китайской рыбопереработки сдвигаются», — прокомментировал руководитель ВАРПЭ Герман Зверев.

Это противоречит поручениям вице-премьера — полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, и ассоциация обратилась к зампреду правительства — полномочному представителю президента с просьбой поручить Минсельхозу привести законопроект в соответствии с поставленными задачами.

Как сообщает корреспондент Fishnews, один из аргументов против «утяжеления» — такой важный момент нигде публично с участием бизнеса не обсуждался. «Решение по разделению стимулирующих квот на инвестиции в строительство флота и строительство рыбоперерабатывающих заводов озвучивалось неоднократно, — отметил управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. — Поэтому мне странно, как может инициироваться пересмотр этих вещей». Введение «рыбоперерабатывающих комплексов», увязывающих строительство судов и заводов, по мнению рыбопромышленника, как раз и является таким пересмотром.

При выборе дальнейших направлений программы инвестквот обозначилось два подхода — в пользу судов и за строительство и флота, и береговых мощностей, делится наблюдениями президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. С появлением в законопроекте «рыбоперерабатывающих комплексов» опять получается, что пролоббирован перекос в сторону флота, отметил руководитель регионального объединения.

Русская рыбопромышленная компания (РРПК) и группа «Норебо» настаивают на выгодах морской переработки. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, в которую входят теперь и РРПК и «Норебо», Алексей Осинцев заявляет, что «комплексный подход по береговым объектам, предложенный законопроектом, позволит нарастить при береговой переработке объемы первичной заморозки».

«Инвестиции в переработку на берегу не могут рассматриваться как «индульгенция» для сохранения устарелого флота. Комплексное решение, предусмотренное в законопроекте, позволит обеспечить решение главной задачи — обновление рыбопромыслового флота в России, как основы морского рыболовства. При этом будут созданы и новые береговые перерабатывающие мощности. Кроме этого, размер инвестиций при таком подходе будет уже сопоставим с инвестициями в суда-процессоры, что обеспечивает справедливое распределение квот в обмен на инвестиции», — озвучил позицию «Норебо» по связке «суда и заводы» представитель холдинга Сергей Сенников.

В АСРФ говорят, что суда-свежьевики смогут обеспечить береговой завод действительно качественным сырьем, а увязка устранит возможность обновлять флот под инвестквоты старыми судами.

Качество сырья — важнейшая вещь, однако вопрос еще в работе с отечественными верфями, напоминает руководитель одной из дальневосточных компаний, занимающихся и промыслом, и береговой переработкой. Кроме того, делать ставку на монополизацию отрасли — неправильно, разные сегменты имеют право на жизнь.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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