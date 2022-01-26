Глава Росрыболовства рассказал о смысле крабовых аукционов

Новые крабовые аукционы с инвестиционными обязательствами позволят обеспечить поступления в бюджет, эти средства пойдут и на реализацию госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Также, по его словам, нужно строить новые краболовы, в том числе на Северном бассейне.

Минсельхоз и Росрыболовство представили законопроект, предусматривающий продажу оставшихся 50% квот на вылов крабов на аукционах с инвестиционными обязательствами.

На совещании по изменениям исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов попросил главу Федерального агентства по рыболовству Илью Шестакова прокомментировать, в чем смысл второго этапа крабовых аукционов, в том числе на Северном бассейне, где достаточно флота для освоения и не очень понятно, какие объекты инвестиций необходимы.

«На самом деле, какие объекты строить, понятно», — не согласился руководитель ФАР. Нужно еще некоторое количество новых краболовных судов, есть, по мнению главы ведомства, и потребность в развитии портовой инфраструктуры.

Также в Росрыболовстве указали на поступления от аукционов, сообщает корреспондент Fishnews. Эти средства идут в том числе на реализацию госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, заявил Илья Шестаков. «За счет нее будут строиться новые научно-исследовательские суда, спасательный флот, поэтому цели и задачи в целом понятны», — сказал он.

Представитель СЗРК напомнил о постановлениях, принятых Госдумой и Советом Федерации в 2019 г., — о сохранении условий для предприятий, заключивших договоры на доли квот в 2018 г. Глава ФАР обратил внимание на то, что эти решения носили рекомендательный характер. «Прислушались к их рекомендациям, но это же рекомендации, правильно?» — сказал он.

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