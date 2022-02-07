Аукционы на право добывать морепродукты вызывают много вопросов

От перераспределения на аукционах квот вылова гребешков, трепангов, морских ежей, трубачей нужно отказаться, заявили участники заседания Общественного совета при Росрыболовстве.

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству выработал позицию по резонансному законопроекту, меняющему систему распределения квот. Одной из ключевых тем стала возможность продажи на аукционах с инвестиционными обязательствами 100% объемов «моллюсков и прочих водных беспозвоночных», сообщает корреспондент Fishnews.

Росрыболовство называет в качестве объектов промысла, которые отправятся на торги, морских гребешков, трубачей, морских ежей и трепангов. Однако в законопроекте такие виды водных биоресурсов не поименованы. «Там написано просто: водные беспозвоночные», — обратил внимание президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Перечень видов водных биоресурсов для аукционов будет устанавливать (и сможет менять) правительство — бизнес-сообщество беспокоит, право на вылов каких объектов будут перераспределяться через торги.

Непонятны и объекты инвестиций, в которые должны будут вкладываться победители аукционов. Как отметил представитель Северо-Курильской базы сейнерного флота Александр Михайлик, в развитие предприятия и Парамушира инвестировано 6,5 млрд рублей. Модернизированы суда, спущен на воду современный гребешколов в Китае — его планируется ввести в строй уже в этом году. «Получается, что перед нами стоит вопрос: во что еще инвестировать, если построено три завода, три гребешколова», — заявил Александр Михайлов.

Более 2/3 объема морепродуктов, которые предложено выставить на аукционы, добывают градо- и поселкообразующие предприятия Курил. Они вложили в обновление флота, береговую переработку, холодильники и логистическую инфраструктуру на островных территориях более 25 млрд рублей, отмечено в позиции общественного совета.

Разработчики изменений не приводят оценок социальных последствий, заявили в Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. С письмом по проблематике работы компаний в Росрыболовство обратился губернатор региона Валерий Лимаренко.

Совет также напомнил о постановлениях Совета Федерации и Госдумы: когда вводились крабовые аукционы, парламентарии призвали правительство обеспечить сохранение условий для предприятий, перезаключивших договоры на доли квот в 2018 г.

Проведение аукционов по закреплению долей квот моллюсков и других водных беспозвоночных в инвестиционных целях нецелесообразно, заявил Общественный совет.

Позицию по итогам заседания решено направить в правительство, региональным властям, в Счетную палату, Минсельхоз и общественный совет при министерстве, Росрыболовство и другие федеральные ведомства.

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