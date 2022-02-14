Отрасль многочисленных экспериментов

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. И речь сейчас не только об инвестиционных квотах вылова и аукционах.

С 1 апреля Минпромторг предложил запустить эксперимент по цифровой маркировке пищевой рыбной продукции. Целью проекта власти называют борьбу за чистоту торговых рядов от подделок и продукции сомнительного происхождения, сообщает корреспондент Fishnews.

Производителей рыбопродукции, в свою очередь, беспокоят два ключевых вопроса по переходу на обязательную цифровую маркировку. Во-первых, какая дополнительная финансовая нагрузка ждет отрасль? Во-вторых, возымеют ли предпринятые усилия результат?

В объединении переработчиков — Рыбном союзе — подсчитали, что прямые затраты только по маркировке консервов составят 350 млн рублей в год. Потребуется закупать и устанавливать дополнительное оборудование, нанимать дополнительный персонал. Готовы ли предприятия в нынешних условиях к росту нагрузки?

«Обеление» рынка — важная задача, легальные производители от недобросовестных конкурентов только теряют. Если новые меры помогут защищать прилавки от фальсификата, то предприятия включатся в программу охотней. Но если это только чей-то бизнес-проект, который к реальным результатам не приведет, тогда и отношение совсем другое.

Высказывают в отраслевом сообществе и такое мнение: существующих механизмов контроля и сейчас вполне достаточно, проблема в возможности недобросовестных поставщиков избежать наказания и в его мягкости.

Может быть, пока не торопиться с охватом маркировкой разных категорий продукции, а взять узкий набор, посмотреть результаты и только потом думать о расширении списка — вот такое предложение высказали в рыбохозяйственных объединениях.

Еще одна животрепещущая тема — новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации. Они вступят в силу с 1 марта. Однако до сих пор отраслевые ассоциации и предприятия не получили ответа, как быть с ветеринарно-санитарной экспертизой уловов, которые отправляются затем на переработку?

Проводить ветеринарно-санитарную экспертизу уполномочены только представители системы государственной ветеринарной службы. Как обеспечить такой контроль в условиях сотен рыболовных участков по всему Дальнему Востоку, неизвестно.

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