По ветеринарно-санитарной экспертизе ясности нет

Ровно через месяц вступают в силу новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и морепродуктов, предназначенные для переработки и реализации. Однако вопросы бизнеса к документу до сих остались без ответа и непонятно, как вести промысел, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Приказ Минсельхоза России от 24 ноября 2021 г. № 793 о правилах ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, вступит в силу с 1 марта. Документ еще при подготовке вызвал большой резонанс. Даже после выхода приказа неясно, как добывающим предприятиям продолжать работу и при этом не стать нарушителями, заявили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Впереди у Дальнего Востока «красная» путина, но до сих пор нет ответа на вопрос, как обеспечить в соответствии с приказом ветеринарно-санитарную экспертизу уловов, следующих затем на переработку, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Рыбаки работают в отдаленных районах побережья, в крае около 1000 участков для добычи. Экспертиза должна проводиться специалистами системы госветслужбы. Как обеспечить все участки промысла такими должностными лицами?

«А самое главное — зачем?» — озвучил ключевой вопрос руководитель АДЛК. Проверка рыбы, которая еще не направляется для продажи потребителю, — это «задвоение» контроля, считает он. Есть и другие вопросы к документу.

Планируется, что 15 февраля губернатор Камчатки Владимир Солодов будет проводить заседание краевого рыбохозяйственного совета. Владимир Галицын сообщил, что намерен еще раз заявить о проблеме ветеринарно-санитарной экспертизы.

Вопрос касается не только лососевого промысла — правила распространяются на всю отрасль, отметил руководитель камчатской ассоциации.

«Мы видим те же самые риски», — поддержал коллегу президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Он обратил внимание, что АРПП направляла свои замечания еще на стадии разработки приказа.

В декабре Фонд «Центр стратегических разработок» при поддержке Минэкономразвития организовал экспертное обсуждение, в рамках которого говорилось и о правилах ветсанэкспертизы. На этой встрече представитель министерства сообщил, что документ предложено пересмотреть или отменить его государственную регистрацию, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В ответе, который Минэк направил на обращение Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, отмечено, что по проекту приказа Минсельхоза было отрицательное заключение, «по результатам согласительных процедур сохранились неурегулированные разногласия между Минэкономразвития России и Минсельхозом России по проекту акта».

Так как до вступления в силу новых правил осталось совсем немного времени, совет вновь решил обратиться в госорганы. «Вопрос серьезнейший», — подчеркнул президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews