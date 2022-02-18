Камчатский край просит вернуться к теме ветсанэкспертизы

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын поднял на заседании краевого рыбохозяйственного совета проблему новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы. К обсуждению этого документа нужно вернуться — такое предложение поддержал и губернатор Владимир Солодов.

С 1 марта вступает в силу приказ Минсельхоза России от 24 ноября 2021 г. № 793 о правилах ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации.

Отраслевое сообщество еще на стадии подготовки приказа заявляло о рисках, которые закладываются для производственной деятельности. Требование о ветеринарно-санитарной экспертизе сырца (а проводить такую процедуру могут только специалисты госветслужбы) не учитывает специфику промысла, обращали внимание в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын напомнил об этих вопросах на заседании краевого рыбохозяйственного совета, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«То есть вся рыба, которая будет ловиться на речках и морских ставных неводах, перед тем, как ее пустят в обработку на заводе, должна будет получить ветеринарное заключение специалиста госветслужбы. Учитывая, что сейчас на Камчатке не менее 660 участков для промышленного рыболовства и несколько сотен заводов, то ветспециалисты либо должны находиться непосредственно на заводе, либо придется везти рыбу в госветслужбу и только после получения «индульгенции» начинать обрабатывать рыбу, что является практически невозможным. Кроме того, есть сложности с производством продукции на промысловых судах», — рассказал Владимир Галицын.

Он добавил, что ассоциация совместно с региональным минрыбхозом и агентством по ветеринарии неоднократно озвучивали позицию Камчатского края в этом вопросе. Министр рыбного хозяйства Андрей Здетоветский по итогам Дальневосточного научно-промыслового совета заявлял, что нововведения в ветеринарных правилах выдвигают избыточное требование, потому что вопросов к безопасности района промысла тихоокеанских лососей нет, статистика благополучная, более того — вся производимая продукция в дальнейшем проходит процедуры по ветеринарному контролю. Вместе с нововведениями получится задвоение контроля, кроме того, они повлекут достаточно серьезные сложности по организации путины.

В ходе заседания было предложено провести обсуждение с участием заинтересованных федеральных органов власти и регионов, участвующих в дальневосточной путине. Предложение поддержал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Камчатки.

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