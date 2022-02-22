«Русский краб» успешно освоил годовые квоты

Флот ГК «Русский краб» за прошедший год выловил 12 533 тонны краба — 18% от общего объема добычи всех предприятий, ведущих этот промысел на Дальнем Востоке. Группа компаний выбрала свои квоты на 99,5%.

Поставки живой продукции «Русского краба» выросли на 7% по сравнению с 2020 г. — в Китай и Южную Корею отправилась 5 731 тонна, сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний.

Основными направлениями экспорта варено-мороженой продукции традиционно стали США и Япония. В минувшем году открыт новый рынок сбыта — Евросоюз. По итогам 2021 г. в общероссийских поставках краба за рубеж доля ГК «Русский краб» сохраняется на уровне 13%.

В октябре «Русский краб» стал одним из победителей всероссийского конкурса «Экспортер года» — в сфере агропромышленного комплекса.

«ГК «Русский краб» продолжает уверенное развитие. Сделан упор на повышение качества варено-мороженой продукции, успехи в этом направлении отмечены ключевыми покупателями из США и Японии. В 2022 году мы продолжим работу с продуктом, в том числе с применением технологий его глубокой переработки. В настоящий момент на краболовах-процессорах запущено производство абдоменов равношипого краба, что позволяет более рационально и эффективно использовать ценный биоресурс и расширять географию потребления продукции из мяса краба», — обратил внимание генеральный директор группы компаний Александр Сапожников.

В течение 2021 г. продолжалось строительство нового флота «Русского краба», которое ведется на отечественных предприятиях в рамках программы квот под инвестиции. Онежский судостроительно-судоремонтный завод строит семь судов-краболовов для добычи и перевозки живой продукции (проект 5712LS). Еще три краболова-процессора заказаны на Окской судоверфи (проект 5712P).

Все 10 судов — в различной степени готовности: головной краболов «Капитан Александров» спущен на воду 27 января, а металл для последнего судна порезали в ноябре 2021 г. Проект реализуется в контрактные сроки, отметили в группе компаний.

Планируется с 2023 г. начать планомерное замещение судов «Русского краба» на современные и технологичные краболовы, обеспечивающие более высокую производительность, экологичность и безопасность промысла. Также на новом флоте группы компаний будут обеспечены улучшенные условия труда для плавсостава.

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