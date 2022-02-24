«Норебо» вышел из Союза рыбопромышленников Севера

Компании группы «Норебо» решили покинуть Союз рыбопромышленников Севера. Выход из состава СРПС в холдинге объяснили непреодолимыми разногласиями со многими членами объединения по вопросам развития отрасли.

В состав Союза рыбопромышленников Севера входили компании «Норебо» «Альтернатива», «Карат-1», «РК Согра», «Карельские морепродукты», «Рыбпроминвест», «Стрелец», «Таурус» и «Эридан».

«Решение о выходе из состава СРПС было принято в связи с возникновением непреодолимых разногласий со многими членами СРПС по вопросу развития рыбной отрасли России в долгосрочной перспективе. Так как СРПС с момента своего создания объединяет в основном предприятия малого и среднего бизнеса, «Норебо», представляя крупный российский бизнес, выступает за сохранение баланса интересов в отрасли страны и в дальнейшем будет самостоятельно выступать за реализацию своих предложений по развитию отрасли и направленных на это проектов как на федеральном, так и на региональном уровнях», — заявили Fishnews в холдинге.

В «Норебо» добавили, что в связи с выходом из состава союза пост председателя правления СРПС покидает и Владимир Григорьев.

При этом холдинг отметил, что продолжит сотрудничать с Союзом рыбопромышленников Севера и его членами по ряду совместных проектов в сфере экологического устойчивого развития рыболовства на Северном бассейне.

В союзе остается около 60 компаний, сообщил генеральный директор СРПС Константин Древетняк. Эти предприятия продолжают делегировать объединению полномочия по взаимодействию с российскими властями, добавил он.

Напомним, что в декабре «Норебо» сообщил о решении покинуть Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. В ВАРПЭ заявили, что совет ассоциации не поддержал предложения холдинга по изменению принципов регулирования отрасли. В январе компании «Норебо» вступили в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота, представляющую структуры РРПК и «Русского краба».

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