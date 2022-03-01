Ветсанэкспертиза в ожидании ответов

Отраслевые объединения ждут разъяснений Минсельхоза по вопросам применения новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции. 1 марта этот приказ вступил в силу.

Ветеринарные правила назначения и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и рыбной продукции из них, предназначенных для переработки и реализации, утверждены приказом Минсельхоза от 24 ноября 2021 г. № 793.

Документ, от которого зависит работа предприятий, вызвал у бизнес-сообщества множество вопросов еще на стадии подготовки. С 1 марта приказ Министерства сельского хозяйства вступил в силу, но до сих пор нет понимания, как исполнять его положения, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на конференции Fishnews Online. Сейчас особенно важно избегать избыточных административных барьеров, подчеркнул он. Препоны производителям — это большой негатив, поддержал коллегу руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

25 февраля Минсельхоз проводил с представителями рыбной промышленности совещание по новым правилам ветсанэкспертизы. Ведомство пообещало до 1 марта предоставить в регионах официальные разъяснения по правилам назначения и проведения ВСЭ.

В отраслевых ассоциациях подчеркнули, что очень важно получить ответы на вопросы по документу. Так, Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья направила министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву запрос с проблематикой, рассказал президент АРПП Георгий Мартынов. Так, объединение просит разъяснить, как будет проводиться ветеринарно-санитарная экспертиза уловов, из которых в районах промысла на судах выпускается переработанная рыбная продукция. Судовая переработка широко распространена, напоминают в ассоциации.

Волнует отраслевое сообщество и вопрос с ВСЭ уловов, которые используются в качестве сырья на береговых перерабатывающих заводах. Есть множество вопросов по тому, как регламентируется обращение за проведением экспертизы.

Очень важно, чтобы все непонятные моменты по приказу получили подробное разъяснение.

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