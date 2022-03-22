Росрыболовство готовится к коллегии

Коллегия Росрыболовства соберется 22 апреля. Традиционно на заседании будут подведены итоги работы ведомства за прошлый год и определены задачи на перспективу.

В этом году заседание коллегии Росрыболовства будет проводиться с использованием видеоконференцсвязи. «Будут подведены итоги работы ведомства за 2021 год и определены задачи на 2022 год», — рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

В прошлом году на коллегии ФАР были представлены перспективы программы инвестквот и анализа работы пользователей рыболовных участков для добычи лососей. Традиционно на коллегиях озвучиваются показатели работы отрасли: по вылову, производству рыбопродукции, аквакультуре, рассматриваются вопросы рыбохозяйственной науки и образования.

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