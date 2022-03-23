Рыбоводов обеспечат икрой беспошлинно

Коллегия ЕЭК решила вновь установить нулевую ставку ввозной таможенной пошлины для отдельных видов оплодотворенной икры рыб. Такая мера направлена на поддержку аквакультуры.

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение об обнулении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов оплодотворенной икры рыб на срок до конца 2024 г.

«Мера таможенно-тарифного регулирования направлена на поддержку и дальнейшее развитие предприятий рыбоводческой отрасли Евразийского экономического союза», — прокомментировал решение директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. Он напомнил, что ранее Совет ЕЭК продлил срок действия нулевых ввозных таможенных пошлин на молодь лосося и форели.

Сейчас ставка ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в отношении оплодотворенной икры рыб установлена в размере 8% от таможенной стоимости.

Необходимые изменения будут также внесены и в другие акты ЕЭК, сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии. Ранее в соответствии с решением коллегии ставка уже обнулялась — такая мера в последний раз действовала с 13 января 2019 г. по 28 февраля 2022 г.

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