АСРФ прокомментировала обращение РСПП по крабовым аукционам

Участие в аукционах добровольное, а вот необходимость платить повышенный сбор за пользование крабовыми ресурсами ляжет дополнительным грузом на всех участников отрасли, заявили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«Предложение РСПП о повышении ставок сбора на вылов краба вместо инвестиционных аукционов уводит отрасль в сторону от взятого курса на обновление и развитие, — заявил президент АСРФ Алексей Осинцев. — Увеличение налогов повышает финансовую нагрузку на рыбопромышленную отрасль, но не стимулирует при этом инвестиционную активность в отличие от механизма аукционов. В сегодняшней непростой ситуации дополнительное обременение отрасли может стать для нее непосильным. В то время как государство разрабатывает механизмы снижения нагрузки, в том числе налоговой, на бизнес, предложение трехкратного увеличения сборов для крабовой отрасли вызывает как минимум удивление».

Идея повышения налогов уже предлагалась в 2019 г., но не была принята, отметили в объединении. «В то же время «инвестиционные аукционы» показали свою востребованность и эффективность. Значительная часть участников отрасли, в том числе членов РСПП, готова к инвестициям», — настаивают в АСРФ.

Алексей Осинцев напомнил, что правительство уже решило увеличить ежегодный доход от добычи крабов: в первом чтении принят законопроект об увеличении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. По нему поступления от добычи крабов вырастут до 5 млрд в год против 500 млн рублей сегодня, заявили Fishnews в пресс-службе АСРФ.

«Аукционы предполагают единовременное поступление от отрасли около 200 млрд рублей, но при этом обязанности участвовать в них и нести дополнительные затраты у компаний нет: участие в аукционах добровольно. А вот обязанность уплаты повышенного налога ляжет дополнительным грузом на всех участников отрасли», — подчеркнул Алексей Осинцев.

«Отсутствие инвестиций в производственные мощности не создаст предпосылок для обновления флота, роста числа и качества рабочих мест, развития смежных отраслей. При этом увеличение размера ставок сборов за вылов биоресурсов еще сильнее сократит инвестиционные возможности средних и малых предприятий, занимающихся промыслом краба. Сохранение «исторических» квот создаст предпосылки для «консервации» промыслового флота РФ, его стагнации, а в долгосрочной перспективе приведет и к его сокращению за счет выбытия устаревших судов, что сократит количество рабочих мест в прибрежных регионах», — добавил он.

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