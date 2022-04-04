Новости
В рамках второго этапа предлагается продать на аукционах с инвестобязательствами остатки квот по крабам

АСРФ прокомментировала обращение РСПП по крабовым аукционам

Участие в аукционах добровольное, а вот необходимость платить повышенный сбор за пользование крабовыми ресурсами ляжет дополнительным грузом на всех участников отрасли, заявили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота.

«Предложение РСПП о повышении ставок сбора на вылов краба вместо инвестиционных аукционов уводит отрасль в сторону от взятого курса на обновление и развитие, — заявил президент АСРФ Алексей Осинцев. — Увеличение налогов повышает финансовую нагрузку на рыбопромышленную отрасль, но не стимулирует при этом инвестиционную активность в отличие от механизма аукционов. В сегодняшней непростой ситуации дополнительное обременение отрасли может стать для нее непосильным. В то время как государство разрабатывает механизмы снижения нагрузки, в том числе налоговой, на бизнес, предложение трехкратного увеличения сборов для крабовой отрасли вызывает как минимум удивление».

Идея повышения налогов уже предлагалась в 2019 г., но не была принята, отметили в объединении. «В то же время «инвестиционные аукционы» показали свою востребованность и эффективность. Значительная часть участников отрасли, в том числе членов РСПП, готова к инвестициям», — настаивают в АСРФ.

Алексей Осинцев напомнил, что правительство уже решило увеличить ежегодный доход от добычи крабов: в первом чтении принят законопроект об увеличении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. По нему поступления от добычи крабов вырастут до 5 млрд в год против 500 млн рублей сегодня, заявили Fishnews в пресс-службе АСРФ.

«Аукционы предполагают единовременное поступление от отрасли около 200 млрд рублей, но при этом обязанности участвовать в них и нести дополнительные затраты у компаний нет: участие в аукционах добровольно. А вот обязанность уплаты повышенного налога ляжет дополнительным грузом на всех участников отрасли», — подчеркнул Алексей Осинцев.

«Отсутствие инвестиций в производственные мощности не создаст предпосылок для обновления флота, роста числа и качества рабочих мест, развития смежных отраслей. При этом увеличение размера ставок сборов за вылов биоресурсов еще сильнее сократит инвестиционные возможности средних и малых предприятий, занимающихся промыслом краба. Сохранение «исторических» квот создаст предпосылки для «консервации» промыслового флота РФ, его стагнации, а в долгосрочной перспективе приведет и к его сокращению за счет выбытия устаревших судов, что сократит количество рабочих мест в прибрежных регионах», — добавил он.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: РСППкрабправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода Сергей ТКАЧУК

Начальник Северо-Восточного филиала Главрыбвода

Сергей ТКАЧУК

Нам очень важны люди, которые посвятили предприятию большую часть своей жизни

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

У нас есть все возможности для участия в развитии отрасли

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Авторитет отрасли зависит от цены на прилавке

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК. Фото пресс-службы АДМ

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Рыбная отрасль нуждается в оперативных решениях

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна ШУВАЛОВА. Фото предоставлено пресс-службой организации

Директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России

Татьяна ШУВАЛОВА

Повышение такс — лишь один из инструментов сохранения «краснокнижных» рыб

Все материалы

Крупным планом

В новом цеху на калининградской фабрике «Фишеринг Сервис» тралы при сборке наматываются на траловый барабан без использования медленных лебедок

Андрей Федоров: Санкции — это не только риски, но и новые возможности

Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — главное отраслевое событие в России

Seafood Expo Russia: подход к организации выставки остается прежним

Для рыбной промышленности готовятся изменения, которые вызывают всё большую обеспокоенность у производителей. Фото предоставлено Дальневосточным экспедиционным отрядом аварийно-спасательных работ Росрыболовства

Отрасль многочисленных экспериментов

Устройство для моментального автоматического съема ловушки при подъеме хребтины

Уникальные решения на каждый день

События

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Лучших из лучших определила «Лига чемпионов»: в ней сражаются победители прошлых лет

«Сахалинский лед» блеснул призами

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.