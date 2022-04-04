Ветераны отрасли призвали учитывать состояние биоресурсов и роль прибрежной базы

В открытом письме к руководству отрасли ветераны рыбного хозяйства обратили внимание на перекос в пользу крупнотоннажного флота в программе инвестквот. Планы строительства судов должны учитывать перспективы сырьевой базы, а также вопросы социально-экономического развития регионов, говорится в обращении.

Ветераны рыбного хозяйства обратились к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с открытым письмом по вопросам управления водными биоресурсами. Авторы обращения призывают государство еще раз внимательно посмотреть на тот вектор, который задается в рамках программы инвестиционных квот. При этом в письме говорится о двух аспектах - биологическом и социально-экономическом, сообщает корреспондент Fishnews.

После внесения в закон о рыболовстве большого блока изменений произошел необоснованный сдвиг в сторону предоставления преференций для использования на промысле крупнотоннажного флота с морской переработкой. Прибрежный лов (а этот вид рыболовства предусматривает обязательную доставку уловов для дальнейшей переработки и реализации на берег) остался без должного внимания властей, считают авторы обращения.

«Более того, создание единого промыслового пространства привело к тому, что прибрежное рыболовство фактически изжило себя как таковое. Вследствие этого на протяжении последних лет десятки береговых рыбопромышленных предприятий не работают на полную мощность», - говорится в письме.

Ветераны отрасли обратили внимание на то, что развитие рыбной промышленности должно основываться на прогнозах состояния биоресурсов. «За прошедшие годы мы были свидетелями нескольких примеров недоучета влияния промыслового пресса на состояние запасов массовых объектов рыболовства, особенно на фоне снижения их численности по естественным причинам», - заявили они.

Авторы обращения указывают на оценки по минтаю - важнейшему для программы инвестквот промысловому объекту. «Научные съемки, выполненные весной 2021 года, подтвердили тренд на снижение численности и биомассы охотоморского минтая», - говорится в письме.

Минимизировать риски в этом случае позволяет грамотное размещение и использование промысловых мощностей. В советское время контроль баланса сырьевой базы и промысловых мощностей играл важнейшую роль, напомнили заслуженные работники отрасли.

Планы рыбопромыслового судостроения в первую очередь должны учитывать состояние ресурсной базы в средне- и долгосрочной перспективе, подчеркнули ветераны рыбного хозяйства.

«На наш взгляд, существенным упущением при установлении требований к объектам инвестиций уже на первом этапе программы стало отсутствие количественного ограничения по каждому из типов судов», - считают авторы обращения. Уже сейчас результаты первого этапа говорят о необходимости более продуманно подойти к определению типов судов для второго раунда.

Заслуженные работные отрасли призывают не забывать о развитии прибрежного рыбохозяйственного комплекса, с его ролью для регионов. Береговая переработка позволяет не только защитить добывающие предприятия от ограничений на внешних рынках, но и развивать прибрежные территории, которые находятся в непосредственной близости от районов промысла. Потенциал роста береговых перерабатывающих предприятий в ДФО оценивается более чем вдвое.

Авторы открытого письма напомнили о том, что береговые заводы, построенные в рамках первого раунда программы инвестквот, уже работают на экономику прибрежных регионов.

Это - важнейший момент, учитывая роль отрасли в жизни приморских территорий. «Очевидно, что в реалиях Дальнего Востока и Крайнего Севера ни сельское хозяйство, ни туризм не способны заменить доходы региональных бюджетов, которые формируются рыбным промыслом», - говорится в обращении.

На втором этапе, заявили ветераны отрасли, нужно по максимуму увеличить долю объемов минтая и сельди для инвестиционного развития береговой инфраструктуры, а также для строительства мало- и среднетоннажных судов.

По мнению авторов обращения, использование крупнотоннажного флота надо ограничить или даже запретить (например, в Охотском море), лимитируя количество таких судов на промысле для защиты морских экосистем.

При этом авторы обращения акцентировали внимание на справедливые призывы отраслевых ассоциаций о переносе сроков второго этапа и необходимости разобраться с балансом «сырьевая база - добывающий флот» и результатами первого раунда по каждому рыбохозяйственному бассейну. Развитие собственной береговой переработки, как показали ограничения в пандемию и во время санкций, должно стать ключевой темой для принятия продуманных решений по схеме второго этапа инвестквот.

Кто выступил с обращением

С открытым письмом к министру обратились Маргарита Старшинова, председатель Региональной общественной организации ветеранов труда и работников рыбной отрасли; Владимир Корельский, председатель Госкомрыболовства в 1991 - 1996 гг., заслуженный работник рыбного хозяйства России; Валентин Киданов, заместитель начальника Управления промышленного рыболовства Министерства рыбного хозяйства СССР в 1969-1973 гг., генеральный директор ВАО «Соврыбфлот» в 1973-1980 гг., генеральный директор АО «Совиспан» в 1981-1986 гг., заслуженный работник рыбного хозяйства РФ, ветеран ВОВ; Владимир Измайлов, заместитель министра сельского хозяйства РФ в 1997-1998 гг. и в 2006-2008 гг., заслуженный работник рыбного хозяйства России; Вячеслав Зиланов, заместитель министра рыбного хозяйства СССР в 1988-1991 гг., заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области; Юрий Кокорев, член коллегии Министерства рыбного хозяйства СССР в 1987-1989 гг., президент ВАРПЭ в 2003-2013 гг., заслуженный работник рыбного хозяйства России.

Письмо также направлено курирующему отрасль вице-премьеру Виктории Абрамченко, вице-премьеру - полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, руководителю Росрыболовства Илье Шестакову, главе Минпромторга Денису Мантурову, руководителю Росприроднадзора Светлане Радионовой.

Текст открытого письма смотрите в прикрепленном файле.

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