Минтайщики Аляски сообщают об удачном сезоне

Аляскинские производители минтая рассказали, что наращивают производство продукции с добавленной стоимостью и находят рынки для ее сбыта.

Звезды сошлись

Информацию от представителей отрасли приводит портал IntraFish. Отмечается, что большие размеры рыбы, полноценные рабочие бригады и отсутствие серьезных ограничений, вызванных коронавирусом, стали основными факторами для увеличения выпуска бескостного филе и филе без кожи в блоках. Эти товары популярны у крупных сетей быстрого питания и производителей замороженных пищевых продуктов.

В нынешнем году вес тушки минтая составляет 700-800 г. В прошлом году рыба была меньшего размера, что вынуждало переработчиков больше сосредотачиваться на производстве сурими. Промысел также оказался успешнее, чем в 2021 г.

К тому же на прошлой неделе правительство США распорядилось выдать десятки тысяч дополнительных временных рабочих виз H-2B во второй половине нынешнего финансового года, пишет IntraFish. Это окажет дополнительную помощь рыбопереработчикам, испытывающим проблемы с кадрами.

По состоянию на 2 апреля производство филе без кожи выросло почти на 8,8%, а бескостного филе — почти на 25% к прошлогоднему уровню. Стоимость бескостного филе колеблется в районе 4,5 тыс. долларов за тонну, ожидается, что цена превысит отметку в 5 тыс. долларов. Дорожают и другие виды продукции, в том числе сурими.

При этом большинство производителей минтая заявили, что пока не ощущают прямых последствий от конфликта на Украине, а причиной роста цен считают инфляцию и растущий мировой спрос на продукцию.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в рамках последнего прогноза цен на 2022 г. заявило, что стоимость рыбы продолжит расти, а продукты питания в этом году уже подорожали на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.

Что с санкциями?

Как сообщает корреспондент Fishnews, в марте президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о запрете импорта рыбы и морепродуктов из РФ. Однако ряд сенаторов, чиновников и представителей отрасли усомнились в действенности этой меры, так как санкции бьют лишь по прямым поставкам, но не по реэкспорту.

Правительство Великобритании, ранее громко заявившее о введении заградительной пошлины в 35% для российской рыбы, было вынуждено скорректировать свою позицию под давлением бизнеса, обращает внимание IntraFish. Евросоюз тоже пока не спешит с эмбарго в отношении белой рыбы из РФ.

По информации портала, крупные европейские покупатели белой рыбы — Nomad Foods, Young's и Frosta — несмотря на заявления о поиске альтернативы российской продукции, пока не присоединились к растущему списку компаний, которые публично избегают рыбы и морепродуктов из нашей страны.

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