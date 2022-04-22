Рыбаки Хабаровского края призывают быть осторожней с квотами

Второй этап инвестквот и аукционов нужно отложить — в условиях санкций такая необходимость проявляется особенно остро, считают в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края. Важно учитывать негативные последствия реформы для некрупного бизнеса, отметил президент объединения Сергей Рябченко.

В нынешних условиях предлагается ввести мораторий на переход ко второму этапу инвестиционных квот, аукционам по крабам и другим водным беспозвоночным, рассказал Сергей Рябченко на общем собрании ассоциации 22 апреля. Такие предложения звучат на многих площадках, отметил он.

За то, чтобы не спешить со столь серьезными для рыбной отрасли изменениями, уже выступал Общественный совет при Росрыболовстве. Большое обсуждение прошло в Общественной палате РФ. Отрицательное заключение по итогам оценки регулирующего воздействия законопроекта о втором раунде утвердило Министерство экономического развития: в предложенных переменах нашли почву для создания барьеров бизнесу. ФАС предлагала переходить к реформам только после завершения срока действия уже работающих договоров.

Важнейший вопрос: как сейчас строить суда под квоты? — отметил Сергей Рябченко. Для того чтобы разобраться с вопросами поставок оборудования, комплектующих в условиях санкций, нужно время.

Многие из бизнес-сообщества, Счетная палата предлагают все-таки дождаться результатов первого этапа, проанализировать их и только тогда принимать решение, как двигаться дальше, напомнил президент ассоциации. «Мы также придерживаемся этой позиции», — подчеркнул Сергей Рябченко. Предложение изучить итоги первого раунда поддерживают и другие члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, добавил он.

Второй этап инвестквот и аукционы — дополнительная нагрузка на бизнес, и сейчас ее нужно оценивать особенно тщательно, уверены в Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

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