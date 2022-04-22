Российскую икру и флот ждут новые санкции

Правительство Великобритании анонсировало новые продовольственные санкции против РФ — под ними окажется в том числе икра. Соединенные Штаты, в свою очередь, запрещают заход в свои порты всем связанным с Россией судам.

Британия и икра

Великобритания расширила список российских продуктов, для которых предусмотрены запрет на ввоз или заградительная пошлина в 35%. Эти ограничения коснутся товаров на сумму свыше 1 млрд фунтов, говорится в пресс-релизе правительства Соединенного Королевства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется запретить поставки в Великобританию, в частности, икры российского производства.

Напомним, что в прошлый санкционный перечень продуктов из РФ, анонсированный примерно месяц назад, включили белую рыбу — для нее предусмотрели заградительную пошлину в 35%. Однако впоследствии эту меру решили отложить из-за протестов английского бизнеса.

США и флот

О новых санкциях объявил и Вашингтон. С 28 апреля Соединенные Штаты запретят заход в свои порты всем судам, связанным с Россией. Ранее порты для российских судов закрыли Евросоюз, Великобритания и Канада.

При этом американский запрет распространяется не только на весь зарегистрированный в РФ флот, но и на суда, которыми владеют или управляют российские компании, граждане или постоянные резиденты.

По данным Lloyd’s List Intelligence, эта мера может затронуть около 460 судов, ходящих под флагами Либерии, Кипра, Мальты, Панамы, Маршалловых Островов, Камеруна, Гонконга, Южной Кореи и Сингапура.

Впрочем, предусмотрены исключения — для флота, перевозящего ядерное топливо или материалы, а также нуждающегося в заходе из-за форс-мажорных обстоятельств, для смены экипажа, оказания неотложной помощи или других гуманитарных потребностей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews