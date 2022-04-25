АСРФ: В Общественной палате прозвучали веские аргументы в пользу инвестквот

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота прокомментировала обсуждение законопроекта о расширении механизма инвестиционных квот, организованное 21 апреля на площадке Общественной палаты.

Обсуждение законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и реализации на аукционах квот добычи крабов и моллюсков, прошедшее в Общественной палате (ОП) РФ, Fishnews прокомментировал президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев:

«Обсуждение концепции законопроекта вошло в финальную стадию. Одним из вопросов прошедшей дискуссии было подтверждение эффективности первого этапа распределения инвестиционных квот для рыбопромышленной отрасли. Прозвучали веские аргументы, подтверждающие его позитивные итоги и необходимость развития механизма.

Так, председатель Рыбного союза Александр Панин обратил внимание, что достижение максимального экономического эффекта для государства от использования своих ресурсов возможно только в случае реализации последовательной госполитики, направленной на модернизацию отрасли, создание высококонкурентной промышленности с максимально высоким уровнем внутреннего производства и переработки.

По словам Александра Панина, вплоть до 2019 года уровень обновления флота был крайне низким, новые береговые фабрики практически не строились. Производство продукции с высокой добавленной стоимостью находилось практически на нулевом уровне. В рыбной отрасли было большое количество компаний-рантье, паразитировавших на владении квотой и не ведущих при этом никакой операционной деятельности. Фиксировался высокий уровень незаконного промысла.

Сегодня же, как указал глава Рыбного союза, мы видим реальные инвестиции в отрасль, существенное увеличение поступлений налогов в бюджет РФ, обновление флота (шесть рыбодобывающих судов и два краболова), пусть даже сроки спуска на воду новых судов сдвигаются вправо, новые береговые фабрики (сдан в эксплуатацию 21 рыбоперерабатывающий комплекс), увеличение производства филе и фарша, сурими, рыбной муки.

Чего мы не видим, так это реальных банкротств стабильных предприятий, причиной которых стала бы реализация первого этапа инвестквот и аукционов. Отрасль стабильно и устойчиво развивается. Так или иначе, рано или поздно, но мы придем к необходимости реализации второго этапа инвестквот и аукционов, отметил Александр Панин.

При этом он подчеркнул, что нельзя не принимать во внимание текущую геополитическую ситуацию и беспрецедентное санкционное давление недружественных государств. В связи с этим необходимо учитывать все возможные риски и проблемы, с которыми уже сталкиваются и могут столкнуться в ближайшие годы российские верфи и, соответственно, участники первого и второго этапов инвестквот и аукционов.

По мнению руководителя Рыбного союза, возможно, существует необходимость пересмотреть сроки запуска второго этапа, предусмотреть и заложить в инвестиционные договоры дополнительные оговорки и отлагательные условия по таким потенциально проблемным вопросам, рассмотреть дополнительные меры поддержки и компенсаций для участников инвестпроектов и аукционов. Рыбный союз также просит обратить особое внимание на вопрос защиты и поддержки компаний прибрежного промысла.

Владимир Григорьев, член совета директоров УК «Норебо», указал на необходимость концептуальной поддержки законопроекта для рассмотрения в Государственной думе, так как он не устанавливает сроки начала заявочной кампании и начала реализации инвестиционных проектов, а создает правовую возможность для проведения второго этапа закрепления инвестиционных квот. Он указал, что сроки и объекты инвестиций будут определяться позже в подзаконных актах.

Как отметил представитель «Норебо», внесение изменений в закон именно сейчас позволит потенциальным участникам заранее подготовить техническую документацию, проработать вопросы по поставщикам и оборудованию, найти финансирование, получить больше времени на обсуждение и проработку подзаконных актов, в том числе требований к объектам инвестиций, заранее обозначить потребность в оборудовании, сформировать стапельное расписание на судоверфях.

АСРФ считает, что отсрочка принятия законопроекта будет означать новый цикл исторического распределения ресурсов с 2034 года. Сохранение исторических квот создаст предпосылки для «консервации» российского промыслового флота, его стагнации, а в перспективе и сокращения. Это приведет к потере в прибрежных регионах квалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест.

В то же время реализация инвестиционных проектов дает подтвержденный экспертами положительный эффект. По данным Научно-исследовательского финансового института при Минфине России за период 2018–2021 годов в регионах предоставления инвестквот отмечена положительная динамика показателей по рыболовству и рыбопереработке. Рост занятости в морском рыболовстве составил 9,2%, в рыбопереработке — 50,1%. Фонд оплаты труда вырос в морском рыболовстве на 26,1%, в рыбопереработке — на 25,7%. Рост производства и реализации продукции в морском рыболовстве составил 57,9%, в рыбопереработке — 90,21%.

В регионах судостроения у верфей показатель «Капитал и резервы» увеличился в 24 раза, внеоборотные активы выросли в девять раз, оборотные активы — в пять раз, реализация продукции выросла в три с половиной раза.

АСФР считает важным отметить, что аргументы против расширения инвестиционных механизмов, представленные отдельными отраслевыми объединениями, не выражают консолидированной позиции всех членов этих организаций. В частности, в крупнейшей на Дальнем Востоке компании по добыче краба ГК «Русский краб» отмечают, что заявление, с которым президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков выступил в Общественной палате, не отражает позиции возглавляемого им объединения и в лучшем случае может считаться его персональным мнением.

На данный момент в АДК единства мнений по поводу проведения второй волны аукционов не достигнуто, заявил гендиректор «Русского краба» Александр Сапожников. По его словам, мотивация противников реформирования отрасли связана с неготовностью платить за общенациональный ресурс, который однажды им достался по историческому принципу. Аргументы, которые противники аукционов приводят в защиту своей позиции, в ГК называют несостоятельными.

По словам Александра Сапожникова, сложившаяся по геополитическим причинам ситуация на рынках и в логистическом комплексе, к которой апеллирует Александр Дупляков, окончательно и бесповоротно убеждает в том, что инвестиционные аукционы — единственно верный путь развития отрасли. Гендиректор «Русского краба» уверен, что рыбаки должны строить на российских верфях российские добывающие суда с использованием российского оборудования и снижать технологическую зависимость, а инвестквоты стимулируют импортозамещение, развитие компетенций отечественного судостроения. Отказ от реформирования отрасли вернет всех к покупке старого флота, оборудования и его ремонта в иностранных государствах, считают в компании.

Важно отметить, что зампредседателя комиссии ОП по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов подчеркнул, что мероприятие в Общественной палате не было «нулевым чтением» проекта федерального закона. По итогам заседания не было принято решений «за» или «против» законопроекта, но состоялся важный отраслевой диалог, необходимый сегодня в изменившихся экономических условиях».

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