Камчатка сохранит меры по борьбе с COVID на путине

В текущем году в Камчатском крае остаются условия завоза работников из других регионов на лососевую путину, направленные на борьбу с коронавирусом. При этом губернатор Владимир Солодов призвал активнее привлекать на рыбопромышленные предприятия местных жителей.

Рыбаки Камчатки, как и других дальневосточных регионов, готовятся к лососевой путине. Об этом министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский доложил на оперативном заседании, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас идет расконсервация производств и подготовка к доставке сотрудников на заводы. При этом остается режим завоза работников, прибывающих на путину из других регионов, с обязательной вакцинацией против коронавируса и экспресс-тестом. Такое тестирование проводится быстро, что позволит избежать длительного пребывания человека в городе и сократит расходы предприятия на эти цели, отметил губернатор Владимир Солодов.

Кроме того, глава региона отметил, что необходимо продолжать работы по привлечению жителей края к работе на рыбопромышленных предприятиях во время главной рыбалки.

«Я эту задачу ставил ранее, нам нужно поэтапно двигаться, чтобы количество местных жителей, занятых на путине, увеличивалось», — подчеркнул Владимир Солодов.

Лососевая путина на Камчатке стартует в июне. Региональная комиссия по анадромным уже определила сроки, в которые должны подаваться заявки на установление объемов вылова для промышленного рыболовства и организации любительской рыбалки. В этом году к освоению рекомендовано около 150 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

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